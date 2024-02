Miguel Piñera sobre su hermano y ex presidente: “Era como un padre para mí”

“Estoy muy impresionado por todos los discursos de todos los presidentes. Muy agradecido, la verdad, porque ha sido muy emotivo todo esto y no tengo palabras para expresar el dolor que tengo en el corazón”, afirmó Miguel Piñera hermano del ex presidente Sebastián Piñera tras el homenaje que realizaron los ex mandatarios en el ex Congreso Nacional.

El empresario aseveró que “mi hermano, personaje único, un luchador, un guerrero, un demócrata, valiente el hombre, un buen hermano que me acompañó en muchas aventuras”, dijo agradeciendo la multitudinaria despedida que ha recibido su hermano. “Muchas gracias a todos. Estos cuatro días han sido muy duros. Por un lado, muy tristes. Por otro lado, muy contentos por el cariño de la gente y muy emocionados por todo el respaldo que Sebastián se merecía y que de repente no recibió en vida, pero ahora la gente ha reconocido el valor de mi hermano y todo lo que hizo por Chile”.

“Yo le agradezco tremendamente al presidente Boric sus palabras y a todos los presidentes”, afirmó.

Miguel Piñera finalizó estas palabras diciendo: “francamente no tengo palabras para agradecer tanto amor y tanto cariño que recibió mi hermano Sebastián, el cual era como un padre para mí, era mi compañero. Hice las tres campañas con él, de senador, las dos campañas de presidente, lo acompañé por todo Chile. Él también me acompañaba en mis aventuras”.