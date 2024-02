Rodrigo Hinzpeter y el último adiós a Sebastián Piñera: “Nuestro corazón queda con una zona vacía, espero que el tiempo sepa llenarlo”

“Llegó hasta aquí lleno de orgullo y emoción, procuraré a expresarme por todos tus amigos y colaboradores”, con estas palabras el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzperter, se despidió del ex presidente Sebastián Piñera.

Durante la misa misa fúnebre, Hinzpeter dijo: “Ex presidente, por siempre amigo, qué honor nos diste a todos quienes te pudimos acompañar en tu vida. Y a través de ti, conocer y querer a tu maravillosa”.

“A veces te moléstate, pero nunca te enojaste” Además, comentó parte del legado ex mandatario: “Que el servicio público es la mayor realización de una persona, que una acción sin valores no es útil. Que no se puede vivir con rencor, que hay que olvidar”, afirmó.