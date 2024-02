“Oportunismo” y “Caprichos”: Las acusaciones cruzadas entre Irina Karamanos y diputados RN por la restitución de la figura de primera dama

Luego de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (RN) levantaron la idea de “restaurar la institución de Primera Dama”, recordando la determinación de Irina Karamanos, antigua pareja de Gabriel Boric, de eliminar dicha categoría.

Frente a esto, la socióloga de Convergencia Social, respondió a los diputados de oposición, afirmando a El Mercurio que esta movida es “un estilo oportunista el antojo de poner este tema a días de la tragedia. Las sentidas manifestaciones de cariño hacia Cecilia (Morel) son valiosas en sí mismas, sin necesidad de usarlas ni de hacerlas ley”.

Además, dijo que el contexto país tiene “otras urgencias legislativas en este momento. Y si insistieran, prefiero la primera idea de ley que dio el mismo grupo de RN sobre este mismo tema, pero que era exactamente lo contrario: sacar el nepotismo de la institucionalidad política”.

La respuesta de RN a Karamanos

La respuesta por parte del otrora partido de Piñera no se hizo esperar, y fue Ximena Ossandón, una de las propulsoras de esta idea, quien respondió a Karamanos. “Irina sí que sabe de oportunismos; de un dos por tres, sin preguntarle a la ciudadanía, terminó con una institucionalidad querida y apreciada por la mayoría de los chilenos”, señaló la diputada.

Por su parte, la diputada RN, Carla Morales, apuntó a que “el rol de Primera Dama en Chile desde siempre tuvo una connotación social” añadiendo que “esta labor se destruyó por capricho de este Gobierno, que actuó con egoísmo sin importarle la enorme contribución que realizaba al país”.

“Lamentablemente esas tradiciones queridas y respetadas por los chilenos hasta que llega el Frente Amplio y son destruidas. Estas personas tienen por el afán, un afán absoluto de destruir, de desmantelar. Y por lo tanto, si nosotros tenemos la oportunidad de reponer ese cargo y de reponer en general todo lo que ellos destruyen, porque es así, todo lo que ellos han tocado y que no les gusta lo destruyen, lo vamos a hacer”, advirtió la diputada Camila Flores (RN).

Karla Rubilar también entró a este debate y en Hablemos en Off de Radio Duna afirmó que: “La discusión que generó Irina Karamanos es una discusión legítima pero que no compartimos. Podría volver a debatirse, pero no sé si es necesario darle una discusión legislativa”