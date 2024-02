“Es un tema de clase moral”: Santiago 2023 denuncia millonario fraude al interior de la corporación

Mediante un comunicado, la Corporación Santiago 2023 denunció un grave fraude al interior de la entidad. Mediante una fiscalización al contrato suscrito con la empresa Copec, se descubrió que “150 placas patentes aparecían fuera del listado de los vehículos oficiales”, es decir, habían recursos que estaban siendo utilizados por personas ajenas a la organización.

“Por lo anterior, se solicitó a Copec que enviara información de las personas o del usuario que incluyó esas patentes en el sistema y les autorizó la carga de combustible. El resultado de esta información arrojó que el responsable de ese consumo de combustible por parte de los 150 vehículos NO oficiales (y que alcanzó a la suma de $55.241.929 entre octubre y diciembre de 2023) fue una misma persona, funcionaria de esta Corporación y quien dejó de prestar funciones a fines de diciembre del 2023″, agregan en el mensaje.

Además, de acuerdo a Santiago 2023, estos hechos ya fueron denunciados ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago el 12 de febrero y señalaron que “en los próximos días, esta denuncia se acogerá a tramitación, designándose un Fiscal a cargo. Tras ello se evaluará la presentación de una querella criminal, conforme a lo que arrojen las diligencias investigativas tanto de parte de la Fiscalía como de la Corporación”.

De igual forma aclararon que al tratarse de un contrato privado, no están involucrados dineros fiscales en estos hechos de fraude.

La respuesta de Mayne-Nicholls por Santiago 2023

Tras darse a conocer estos lamentables hechos, el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls se refirió a la situación en conversación con El Deportivo y detalló los pasos a seguir.

“Hay un tema, evidentemente, llamémoslo legal, pero más que eso es un tema de clase moral que también tenemos nosotros la obligación de cumplirlo”, comenzó diciendo el dirigente deportivo.

“Esta situación la detectamos cuando empezamos a recoger la información. Ahí nos saltó la cantidad de autos. Nosotros teníamos casi 700 autos y, pucha, ahí aparecieron como 850. Entonces, ahí le fuimos pidiendo más información a Copec y encontramos con que había adulteración y prácticamente el 20%, unos 50 y algo millones de pesos, habían sido gastados por alguien que no pertenecía aquí a la corporación”, agregó Mayne-Nicholls.

Además, el expresidente de la ANFP indicó que fue él quien tomó la decisión de denunciar los hechos, “porque en una cosa de este tipo están involucrados bienes de la sociedad y debo informar al directorio obviamente qué es lo que se hizo respecto de eso”.

“Contamos quiénes eran las personas, pero no podríamos decir, ‘esta es la persona que tiene la responsabilidad’. Nosotros decimos quién es la persona que estaba encargada, pero no tenemos cómo decir que esta persona es la que cometió esta infracción, o este delito, llámalo como quieras. Eso nosotros no tenemos cómo, asegurarlo. Por eso es que queremos que lo investigue la justicia”, apuntó.