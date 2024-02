Fiscal explica declaración de Jackson y Crispi: “Las preguntas fueron dirigidas respecto de los hechos de Democracia Viva”

Finalmente, hoy declararon el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi y el exministro Giorgio Jackson ante el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

En este sentido, el persecutor explicó que “durante la jornada de esta mañana, efectivamente, se procedió con el fiscal a cargo de la investigación, el fiscal Cristian Aguilar, a tomar ambas declaraciones, haciendo por parte del Ministerio Público todas las preguntas que fueran atingentes a lo que dice relación con el caso de Democracia Viva”.

Además, el fiscal detalló que las declaraciones de ambos militantes de Revolución Democrática (RD) se hicieron en el marco de la investigación por fraude al fisco, denominada caso Democracia Viva.

De esta forma, Castro precisó que los interrogatorios realizadas hoy no están vinculadas a la arista de omisión de denuncia de ambos imputados. “Es una investigación distinta, es una investigación que está separada de Democracia Viva, por lo tanto el contexto y las preguntas fueron dirigidas respecto de los hechos de Democracia Viva, sin perjuicio que en ese contexto puede haber algún elemento evidentemente que tenga relación con hechos que puedan vincularse a los otros, pero el objetivo fue en este caso Democracia Viva”, recalcó el fiscal.

Las implicancias de Jackson y Crispi

Cabe recordar que la declaración ante los persecutores de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez (RD) quedó fijada para mañana. En esta línea se le consultó a Castro las posibles responsabilidades penales de los tres militantes del Frente Amplio.

“El objetivo es obtener información, pero las circunstancias que digan relación con confirmar o no su participación es materia de la investigación, la investigación no se encuentra terminada, como es sabida hay un plazo de investigación que se encuentra vigente. Así que no entraría a hacer calificación de esta naturaleza”, respondió.

Mientras que el fiscal a cargo de esta investigación, Cristian Aguilar, precisó que “cada uno, renunciando a su derecho de guardar silencio, asistidos por sus abogados defensores de confianza, han dado su versión respecto a los hechos. Luego, la calidad en la que participan es un tema de fondo que no corresponde pronunciarse en esta oportunidad”.