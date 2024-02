Secuestro a exmilitar venezolano: Ministra Tohá afirma que “hay avances” en la investigación

La ministra del Interior, Carolina Tohá salió al paso de las críticas al Gobierno por el manejo del secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda Moreno, durante la semana pasada.

En conversación con Tele 13 Radio, la secretaria de Estado afirmó que la investigación ha logrado avanzar y que el progreso es “significativo”. “Pero creo que no hay que calificarlos demasiado, hay avances y hay que dejar a la fiscalía trabajar”, agregó.

Pese a esto, Tohá apuntó a que “no puedo dar ningún dato y quien puede empezar a abrir la información de la investigación es la fiscalía, no es el gobierno. Quien lleva a cargo las investigaciones en Chile es la fiscalía, quien decreta el secreto es la fiscalía y lo que hace el gobierno es colaborar con la fiscalía”.

Además, la ministra aseguró que esta causa debe mantenerse en calidad de secreto, por seguridad de la víctima y que “En estas cosas no puede haber transparencia, así de simple”.

“Está prohibido por quien lleva a cargo la investigación que es la fiscalía y no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápidos y más efectivos en el trabajo que está haciendo la fiscalía. No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada”, zanjó.

De momento la investigación está siendo liderada por el fiscal regional de la Metropolitana Sur, Héctor Barros, quien coordina el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

En este sentido, el Gobierno solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) que las diligencias correspondientes a este caso sean realizadas con prioridad y que se destinara un equipo “24/7” para la causa.