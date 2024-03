Hacienda propone subir impuestos personales a quienes tengan ingresos desde $3,2 millones

Durante este jueves, el Ministerio de Hacienda lideró una reunión con diferentes técnicos y representantes de diversos partidos políticos, con el fin de presentarles algunas propuestas de impuestos del llamado Pacto fiscal.

En concreto, el Ejecutivo le presento sus ideas a técnicos del Partido Comunista, Convergencia Social, PPD, DC, Demócratas, Evópoli y la UDI. En la instancia, el coordinador de política tributaria de Hacienda, Diego Riquelme dio a conocer propuestas en materia impositiva y algunos beneficios que podría obtener la clase media.

Dentro de estos puntos, uno de los más recalcados fue el de aumentar el impuesto personal a quienes reciban ingresos desde los $3,2 millones a $4,5 millones mensuales, es decir, aquellos que tengan una renta imponible mensual de 50 a 70 UTA, aumentarán de 13,5% a 16% y la tasa efectiva máxima sería de 7,8%.

De esta forma, el Ministerio de Hacienda plantea aumentar los impuestos a los primeros cinco tramos de mayores ingresos del trabajo del Impuesto Único de Segunda Categoría y del Impuesto Global Complementario, mientras que en la propuesta inicial, solo eran los primeros cuatro.

En este sentido, lo presentado por Hacienda aumenta las tasas marginales a las personas que tengan ingresos imponibles mensuales de entre 70 y 90 UTA ($ 4,5 millones y $ 5,8 millones mensuales) de 23% a 26% y la tasa marginal pasa de 11,3% a 11,8%.

¿Qué impacto tendría esta reforma? La socia del área legal y tributaria de PwC Chile, Loreto Pelegrí, comentó a Pulso que “con este tramo que se incorpora se estaría afectando a casi 200.000 personas adicionales. Ahora totalizarían alrededor de 450.000 las personas a las que les estarían subiendo los impuestos personales, y solo podrían tener alguna deducción en la medida que tengan gastos de cuidado o de arriendo”.

Otras modificaciones de impuestos

En la mencionada reunión, Riquelme también presentó otras propuestas de Hacienda: El tramo de 90 y 120 UTA ahora será clasificado desde los 90 hasta los 110 UTA (entre $5,8 y $7 millones) y su y la tasa marginal pasa a ser de 35% (antes era un 30%) y la tasa efectiva quedará en un 16,1%.

Así las cosas, el siguiente tramo quedará desde los 110 y 140 UTA (entre $7 y $9 millones), con una tasa marginal que aumentará hasta el 40% y con una tasa efectiva de 21,2%.

De igual forma, el tramo de mayores ingresos ahora partirá desde los 140 UTA (más de $9 millones), dado que antes iniciaba en los 310 UTA. En este punto, el Gobierno mantuvo la propuesta inicial, que hace mención a que la tasa máxima marginal pasa de un 40% al 43%.

Por su parte, los primeros tres tramos mantendrán sus tasas marginales, de acuerdo a lo presentado por el Ejecutivo durante esta jornada.

Beneficios para la clase media

Durante este encuentro, el Gobierno también presentó una serie de beneficios para la clase media. En este sentido, las personas de este segmento recibirán una reducción de impuestos de hasta 10 UTA (unos $7,8 millones) al año si es que generan “gastos efectivamente pagados por cuidados de personas en situación de dependencia severa o profunda, niñas y niños menores de dos años, y personas mayores de 80 años”.

Además, habrá un “gasto deducible por los pagos de arriendo de viviendas de uso habitacional, con un tope de 8 UTA anuales (unos $6,2 millones). Se considera la deducción del arriendo de una sola vivienda. En el caso de contribuyentes que arrienden más de una vivienda, podrán deducir el arriendo de mayor valor considerando el tope”.

Mientras que para las personas adultas mayores, además de los beneficios actuales, ahora se les complementará que los “contribuyentes adultos mayores que se encuentren dentro del tramo exento y primer tramo del impuesto global complementario no podrá superar el 10% de sus ingresos anuales, sin importar el avalúo fiscal de la propiedad”.

Otro de los puntos que se planteó generar beneficios a la clase media fue en educación. “Actualmente solo pueden acceder al beneficio aquellos padres o madres cuyos ingresos, conjuntamente considerados, no excedan un monto de rentas de 792 UF. Se propone que para los casos en que el padre o la madre tengan el cuidado personal exclusivo, no se consideren las rentas de quien no la tiene. Esto reconocería de mejor forma la realidad de las familias y no excluiría a potenciales beneficiarios”, planteó Hacienda.