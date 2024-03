A los 71 años, falleció Víctor Hugo Puchi, fundador de AquaChile

A los 71 años falleció el empresario y fundador de AquaChile, Víctor Hugo Puchi Acuña. La noticia fue dada a conocer por el gerente general de la empresa, Sady Delgado, a través de la red social Linkedin.

“Hoy falleció Víctor Hugo Puchi, fundador de AquaChile, de la cual fue parte hasta 2019. Él fue uno de los pioneros de la industria del salmón de Chile y artífice de su crecimiento y desarrollo. Difícil entender la evolución de esta industria sin la figura de Víctor Hugo. Un hombre sencillo, astuto, valiente, que tenía un enorme cariño por Chile y sus regiones”, sostuvo Delgado.

En la plataforma X, AquaChile también publicó un mensaje por la muerte de su fundador:

“Víctor Hugo Puchi, uno de los pioneros de la industria del salmón. Fundador de AquaChile, de la cual fue parte hasta 2019. En nombre de AquaChile, nuestras condolencias a su señora, hijos, y familia”, se lee en el mensaje.

Víctor Hugo Puchi nació en 1952 en la ciudad de Coyhaique. Gracias a una beca que obtuvo en tercero medio, pudo estudiar en los Estados Unidos y posteriormente regresó a Chile para ingresar a la carrera de economía en la Universidad Católica de Chile y realizar sus estudios de postgrado en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en 1983.

“Nunca había salido de Aysén. Era un huaso total. Fui y fue un shock cultural y un estrés enorme, que me permitió tomar oportunidades a futuro”, sostuvo en un foro con jóvenes.

Durante su carrera laboral, ocupó distintos cargos gerenciales en compañías como Iansa y Quiñenco, para finalmente decidirse a crear su propia empresa en el mundo de la industria salmonera.

Sus más cercanos lo han definido como un hombre que se caracterizaba por ser “sencillo, conservador y un buen contador de historias”, así como un gran defensor de la naturaleza. Tuvo un importante papel como activista, destacando su participación en contra del proyecto HidroAysén. Además, fue uno de los empresarios locales que financió el movimiento Patagonia sin Represas.

El año 1988 fue crucial en la vida del empresario, ya que ingresó al negocio salmonero y luego adquirió el control de AquaChile (fundada en 1998), junto a la familia Fischer, hasta el año 2019. En una operación gigantesca, en 2018 anunció la venta de la empresa al grupo Agrosuper por la suma de US$850 millones.

“En 1991, trabajaba en Quiñenco y quise seguir part-time. Como no me lo permitieron, me fui a trabajar de lleno en los salmones. No me he arrepentido”, contó Víctor Hugo Puchi años atrás.

De esos US$850 millones involucrados en la transacción, recibió US$285 millones, ya que poseía el 33,03% de la empresa.