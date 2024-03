Evelyn Matthei y posible candidatura presidencial: “Estoy preparando equipos buenos”

Según la encuesta Pulso Ciudadano, la edil obtuvo el 26,2% de las preferencias para llegar a La Moneda (8,4 puntos más que en enero).

Ante esto, en el programa Tu Día de Canal 13, Matthei sostuvo que “en política pueden pasar muchas cosas que pueden cambiar en cualquier minuto. En este minuto estoy muy bien en las encuestas, pero falta un año y medio para las elecciones”.

“Yo no estoy diciendo que necesariamente voy a ser candidata ni que voy a llegar al final porque falta un año y medio, pero por un lado tengo que ser responsable porque veo que hay una posibilidad y no puedo hacer como que esto no existe, y me estoy preparando con buena gente en distintas áreas”, enfatizó.