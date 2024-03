Asistirá al “Tropping the Colour”: Kate Middleton regresará a la vida pública en junio

El portal TMZ publicó la primera imagen de Kate Middleton desde que fue sometida a una operación de abdomen en enero. En las fotografías se ve a la princesa de Gales con anteojos negros en el asiento de acompañante de un auto Audi 4×4 que maneja su madre, Carol Middleton, cerca del castillo de Windsor.

#KateMiddleton has surfaced for the first time since her hospitalization earlier this year that sidelined her for a good while.

— TMZ (@TMZ) March 5, 2024