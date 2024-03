“Me gustaría ver una predisposición para aprender español”: El mensaje de Gareca a Ben Brereton tras no convocarlo para amistosos

Durante esta jornada, el entrenador de la Selección Chilena de fútbol, Ricardo Greca entrego su primera nómina como entrenador de La Roja desde el centro deportivo Juan Pinto Durán.

En la lista de jugadores citados informada y explicada por el mismo estratega se vieron una serie de sorpresas, como el regreso de Claudio Bravo, Eduardo Vargas y Mauricio Isla a las convocatorias, pero también algunas ausencias, resaltando las de Arturo Vidal, Gary Medel y Ben Brereton.

La exclusión de este último llamó la atención, considerando que ha sido uno de los mejores jugadores en los últimos partidos de Chile y su presente en el Sheffield United de la Premier League, donde a pesar de ser el colista de la liga inglesa, el nacional suele ser titular con su cuadro.

Las razones por las ausencias

Para explicar la ausencia del chileno británico, Gareca afirmó que: “Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español”.

“Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”, agregó.

Además, expresó que el interés de él por convocarlo está, y que Brereton “no está condicionado, pero sí le manifesté personalmente y me gustaría ver una predisposición de él para aprender español”.

Pero el DT argentino también justificó la exclusión de Gary Medel, aclarando que podría ser llamado en una próxima ocasión. “Yo me comuniqué con los muchachos, a modo presentación y a nadie le aseguré nada”, señaló el Tigre.

De igual forma, justificó su decisión de no convocar a Arturo Vidal: “Estaba con algunas molestias y quisimos que él tenga el tiempo para recuperarse. Ha venido arrastrando algunos inconvenientes, entonces que en Colo Colo logre esa continuidad que tienen que tener los jugadores. Me interesa que los jugadores puedan reponerse plenamente”