Urgencia para sala cuna universal: La carta de la UDI para el presidente este 8M

Hace exactamente un año atrás, el Presidente Gabriel Boric anunció el proyecto Sala cuna para Chile, el cual, de acuerdo al mandatario, serviría para “equiparar legalmente el derecho a sala cuna para padres y madres, sin depender del tamaño de la empresa, incluyendo además a las trabajadoras independientes y de casa particular”.

Pese a ello y que el anuncio fue en el marco del Día Internacional de la Mujer, el proyecto no ha logrado avanzar en el parlamento. Frente a esto, un grupo de dirigentas de la UDI enviaron una carta al Mandatario solicitando la urgencia para dicha iniciativa.

En este sentido, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, resaltó que un poco más de la mitad de las mujeres no trabaja, por lo que el proyecto “tiene una implicancia directa en el empleo laboral femenino y también en la violencia que sufre la mujer cuando no tiene empoderamiento económico, y en que todos los beneficios en los que hemos ido avanzando no se pueden concretar si la mujer no tiene libertad para salir a trabajar porque no tiene donde dejar a los niños”.

En este sentido, la dirigente de Chile Vamos aclaró que han conversado con el Ejecutivo sobre el proyecto y que “el gobierno tiene intenciones de poder priorizar este proyecto y por eso estamos aquí para exigir que avancemos en políticas públicas masivas”.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), quien también participó en la actividad señaló que “este proyecto no pone ninguna distinción en ninguna mujer, el poder tener la autonomía de poder salir a trabajar con toda la tranquilidad, de poder aumentar los ingresos, pero sobre todo poder contar con la libertad de cumplir el sueño que cada una de nosotras tenga, se necesita un proyecto como este que está durmiendo hace más de 20 años”.

“Un gobierno que se dice feminista, tiene que serlo en acciones y esta es una acción concreta”, apuntó la jefa comunal.

Es imperativo destacar que el proyecto de sala cuna universal presentado por el presidente Piñera en 2022 fue aprobado recientemente para su idea de legislar en la Comisión de Educación del Senado. En este sentido, como mujeres comprometidas con el progreso y la igualdad de oportunidades, solicitamos encarecidamente que se ponga urgencia a este proyecto de ley”, se lee en la carta presentada al jefe de Estado.