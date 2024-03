Diego Ridolfi y el regreso de Fármacos a Lollapalooza: “No pienso lo mismo musicalmente que hace 10 años. Hoy busco otra cosa en la performance”

En 2015 fue la última presentación de Fármacos en Lollapalooza Chile. Hoy, Diego Ridolfi confiesa que las cosas han cambiado bastante, próximo a salir el cuarto disco de su proyecto, más experiencia arriba del escenario e incluso viviendo en otro país.

A un par de días de regresar a uno de los festivales más importantes del país, uno de los artistas nacionales más reconocidos del último tiempo habló con Radio Duna sobre este hito y su nuevo disco que será lanzado en los próximos meses.

Con más de una década de carrera, ¿en qué momento se encuentra Fármacos?

Uno en todo momento está en el presente o concentrándose en lo nuevo. Va a salir un disco nuevo en unos meses más, el cuarto de Fármacos y siento que es un disco bastante importante para mí, por cómo se hizo y a los resultados que llegué. Pero va a ser un disco nuevo para la gente que lo escuche, para mí ya es un disco viejo, porque estoy trabajando hace tanto tiempo en él y ya quiero empezar a hacer otro.

Respecto a este nuevo álbum, ¿lo sientes como la continuación de Manual de una pérdida (2021) o es algo completamente nuevo?

Uno se plantea algo y termina resultando otra cosa, pero para mí, ojalá diferenciarme todo lo que se pueda un disco del otro. Eso no significa renegarlos, pero no me causa mucha sorpresa o emoción hacer algo que ya hice, por más que haya salido muy bien y si lo repito tendré éxito. No es lo que busco en mi arte, jamás, y si llega a pasar es porque se dio de una forma casual, porque la evolución toma un tiempo, pero hay discos que por más que no busque eso se emparentan.

En este disco puede que haya gotitas de Manual de una pérdida, pero para mí es totalmente distinto, no sé si musicalmente, pero en las intenciones y el espíritu de las canciones.

Tú produjiste este nuevo disco, ¿eso cambia la perspectiva del mismo?

El disco lo comencé con Cristián Heyne en la coproducción, pero terminé produciendo y cerrándolo solo. Son procesos que tiene sus pros y contras, porque estar solo ensimismado trabajando todo el tiempo en tu arte igual tiene cosas hermosas, pero otras veces donde te entrampaste y no sabes dónde salir y necesitas opiniones. Este disco fue bastante difícil en esa etapa final en la que estaba muy solo resolviendo cosas y quizá pude haber terminado antes si hubiera tenido ese apoyo al lado.

¿Para ti es más cómodo hacer ese proceso del disco en solitario?

Cada vez estoy tratando de hacer los procesos más abiertos, porque han sido etapas en mi vida donde antes me encantaba, y de manera tozuda, hacerlo solo, pero ahora cada vez más me gusta tratar de armar más equipos dentro de lo posible. Pero es complejo, porque tengo que confiar mucho en esa persona a la que le comparto algo tan íntimo. Siempre que hago un disco, el mayor aprendizaje es lo que no debo hacer, en vez de lo que debo hacer en el próximo y para el siguiente, la idea es empezar a trabajar de diferente manera: tener un equipo más grande. Mientras más se comparte la música, más se nutre.

Volver al festival

Han pasado 10 años desde que fuiste por última vez a Lollapalooza, ¿cómo crees que has evolucionado desde la última vez que fuiste?

Son muchas cosas. En ese momento tenía muy poca experiencia arriba de un escenario, quizá nunca me había presentado en un festival de esa magnitud y tenía un solo disco. Ya al menos he dado shows en escenarios grandes y no pienso lo mismo musicalmente que hace 10 años. Me subo al escenario totalmente confiado, busco otra cosa en la performance y lo que más me gusta es que hay más canciones.

Mi intención es tocar casi puros singles y eso me hace sentir orgulloso, que en 10 años he podido construir un catálogo de canciones.

En este sentido, ¿cómo te ayudó esa experiencia en tu carrera y cómo puede impactar en un músico que está recién empezando en su carrera?

No me gusta mucho dar consejos, me siento más un aprendiz que un profesor todavía y cada artista funciona como su música, pero el tocar tanto en los peores escenarios y tener giras horribles en cuanto a condiciones, y el presentarse en lugares hermosos, te curte un poco a la hora de subirse a un escenario importante. No digo que te las sabes por libro, pero esa experiencia de tocar en todo tipo de lugares, te acostumbra a reaccionar a cuando las cosas fallan, hasta cuando sale todo bien. Eso es lo importante. A veces las cosas son tan efímeras que hay artistas que llevan un año y ya están en Lollapalooza y no sé si tienen esa experiencia, pero a lo mejor no les importa. He visto artistas que han tocado muy poco y han dado un show increíble.

¿Tienes preparadas sorpresas para ese show?

Hay algunas sorpresitas, pero la gracia es no contarlas. Voy a mostrar algunas cosas del nuevo álbum, pero como es un show en festival y no personal, no solo pienso en las personas que van a ver a Fármacos, sino que en aquellas que no conocen ni el nombre de la banda, por eso es una situación muy distinta a presentaciones solas. Espero que el show sea lo más transversal posible.