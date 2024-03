Pese a la polémica en torno a la foto de Kate Middleton, el Palacio de Kensington no publicará la foto original

Continúa la polémica en torno a la fotografía de Kate Middleton en la que aparece junto a sus hijos y que fue publicada en el marco del Día de la Madre en Reino Unido. Foto que a través de un comunicado, la princesa de Gales dijo haber manipulado y que pidió disculpas por lo mismo.

De hecho, fueron varios medios los que eliminaron la publicación al darse cuenta de la manipulación digital que tenían, donde, entre otras cosas, la manga del chaleco de Charlotte no coincidía, el pelo de Kate terminaba abruptamente o el fondo de la imagen tenía quiebres.

La historiadora y experta en realeza, Dra. Tessa Dunlop en conversación con The Mirror sostuvo que la polémica “nos ha devuelto al punto de partida”.

“Sabes que todo salió terriblemente mal cuando la princesa de Gales aparece en X para disculparse. Pero ni siquiera la disculpa se acumula. ‘Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición’”, explicó al citado medio.

“Sabemos desde hace mucho tiempo que Kate es la fotógrafa de la Familia Real (una astuta artimaña para mantener un vestigio de control), pero aparentemente fue Guillermo quien tomó esta fotografía, entonces, ¿por qué es ella quien la modifica? Y si la princesa sólo se permitió un poco de edición ligera, ¿por qué diablos el palacio no publica la fotografía original? Lo que nos lleva de vuelta al punto de partida”, agregó.

Para la experta lo mejor que puede hacer la realeza en estos momentos es publicar la fotografía original: “Incluso a primera vista en la mañana del domingo, esa imagen parecía demasiado buena para ser verdad. Cualquiera que tenga tres hijos sabe lo difícil que es obtener una fotografía de todos en su mejor momento, sonriendo y mirando a la cámara al mismo tiempo. Y, sin embargo, toda la prole real estaba radiante como si no hubiera un mañana”, explicó Dunlop.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024