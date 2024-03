El rap y r&b dieron el brillo al cierre de Lollapalooza Chile 2024

Llegó el cierre de Lollapalooza Chile 2024, con una jornada cargada hacia el pop y el r&b, pero con la presencia del indie rock, además del rap.

En un día muy caluroso –casi más que ayer– el último día de Lollapalooza Chile comenzó con timidez, teniendo a la orquesta de la Fach en el escenario principal y un momento más tarde, el rap de Chystemc comenzó a calentar los ánimos del Banco de Chile stage.

La primera cuota de rock llegó de la mano de Los Mesoneros, quienes entregaron un gran espectáculo en el Cenco Malls stage con un show cargado de guitarras y letras coquetas. Como dijo su vocalista, Luis Jiménez, una presentación “cachilupi”.

El espectáculo de los venezolanos no llegaba a su fin y Nicole ya se subía al Banco de Chile stage, abriendo con una de sus canciones más reconocidas: Hoy. El show de la chilena estuvo cargado de canciones de repertorio, como el clásico Dame luz. Además, tuvo pequeños guiños a Gustavo Cerati.

Al terminar su presentación Nicole, Denise Rosenthal apareció en el escenario principal del Parque Cerrillos, con un espectáculo bien bailado y con harto pop, que acompañó una tarde en donde los termómetros ya marcaban los 30 grados.

Rap y electro pop al servicio de la gente

Desde el Banco Estado stage surgieron el Grupo Frontera con rancheras y corridos que cautivaron a la multitud y una desabrida presentación del español Saiko. Lo mejor aparecería a eso de las 16.30, con Ana Tijoux que repletó el Alternative stage.

En el escenario se pudieron ver banderas de Palestina y el pueblo Mapuche, y es que la política se tomó el show de la nacional, pero también el rap, y de la mejor manera. Una presentación sólida y con una banda impecable generó que el público ovacionara a la chilena.

Por cerca de una hora Ana Tijoux desplegó un show casi perfecto que contó con la presencia de una serie de raperos, entre ellos el cantante urbano Pablo Chill-e, quien vivió un bochorno al olvidar la letra de la canción. Pese a esto, el espectáculo fue el de los mejores de la jornada.

Por su parte, el trap de Jere Klein se tomó el Cenco Malls stage, con un show esperable para un artista que lleva tan poco tiempo en el ruedo, pero que atrajo a miles de jóvenes.

El sol seguía pegando fuerte cuando Jungle se subió al Banco de Chile stage. No llevaban ni un minuto tocando y los británicos ya tenían al público entregado bailando y disfrutando de un show fenomenal, casi sin descanso, pasando de canción en canción y la gente: feliz.

La parte final de la tarde la cerraron Phoenix en el Cenco Malls stage, con un indie rock cargado de guitarras y con un sonido casi perfecto de los franceses que tuvieron que ver cómo una gran parte del público se iba minutos antes de que terminaran, ya que se iban al escenario de al lado, ya que se acercaba el show de Sam Smith.

Es sobre la libertad

El británico saltó al escenario a eso de las 20.20 y abrió su presentación con dos hits: Stay with me y I´m not the only one. Uno de los mejores artistas del pop actual presentó un espectáculo avasallador, con una interpretación impecable y una banda bastante correcta.

El despliegue del artista es perfecto: bailó, interactuó con la gente, presentó a su coro y volvió loco al público. En la casi hora y media de show, tuvo, al menos, 6 cambios de vestuario, incluida una camiseta de la Selección Chilena, con el 7 “Smith”, en la espalda.

En palabras del mismo Sam: “Esta gira es acerca de la libertad”.

Además, invitó a los presentes a que se sintieran libres en su espectáculo, e incluso, invitó a las personas a desnudarse.

En resumidas cuentas, quizá, la mejore presentación de todo el festival, generando una catarsis en las miles de personas que estaban presentes. Para el cierre: el cover de I fell love de Donna Summer y su máximo hit: Unholy.

Con unos 13 minutos de retraso se subió al Cenco Malls stage SZA, una de las principales figuras del r&b actual. A esa altura el cansancio de las jornadas se notaba y gran parte del público estaba sentada en el pasto, salvo unos miles entusiastas que aún seguían de pie.

De esta forma, Lollapalooza terminó su décima segunda edición en nuestro país, revirtiendo las bajas expectativas que se tenían sobre él, dejando tremendas presentaciones y buenas sensaciones para lo que puede venir este próximo año.