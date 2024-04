Ante su formalización: Carabineros en retiro dan su apoyo a general director Ricardo Yáñez

“Que el octubrismo no culpe a Carabineros” es el título de la carta con la que miembros en retiro de la institución respaldaron al general director Ricardo Yáñez. Esto en la víspera de la formalización en su contra por hechos ocurridos durante el estallido social.

El texto fue firmado por la Federación Nacional de Carabineros de Nombramiento Institucional en retiro, Círculo de Coroneles en retiro de Carabineros, Círculo de Jefes y Oficiales en retiro de Carabineros, Centro ex Aspirantes y Oficiales en retiro “Caballeros del Orden”, Salón “Teniente Hernán Merino Correa”, Círculo de Jefes y Oficiales Femeninas en retiro de Carabineros, Círculo de Profesionales Universitarios en retiro de Carabineros, Círculo de Suboficiales Mayores en retiro de Carabineros.

“En nuestra condición de personal en retiro de Carabineros, expresamos nuestro total respaldo a la Institución Carabineros de Chile y a la persona de su General Director, formulando votos para que las instituciones encargadas de dirimir estos conflictos actúen con pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, teniendo en consideración el actuar sereno y profesional que tuvo el Alto Mando de Carabineros de Chile en esos difíciles momentos por lo que atravesó el país, y esperando que la Justicia no sea confundida con venganza o revanchismo ideológico”, señalan.

Además, consideran que “perseguir judicialmente al General Director Ricardo Yáñez Reveco y al Alto Mando de Carabineros no por haber cometido delitos, sino por la supuesta omisión de disposiciones que mágicamente habrían evitado que en un contexto de extrema violencia resultaran personas heridas, no sólo es absurdo e injusto, sino que además lo consideramos un intento de traspasar a Carabineros de Chile la responsabilidad por lo ocurrido durante el estallido social“.

“El General Director Ricardo Yáñez Reveco representa a esos 25 mil carabineros. Aceptar que deba dejar su cargo porque una fiscal que públicamente expresó su apoyo al estallido social y su animadversión hacia Carabineros lo fijó como un blanco político, es admitir una culpa que los carabineros no tienen”, sostiene el texto.

La formalización de Ricardo Yáñez

La formalización del general Ricardo Yáñez está fijada para el próximo 7 de mayo.

En la antesala de esto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseveró en conversación con Tolerancia Cero que “esperaría que (el General Yáñez) evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.

Asimismo, en conversación con Radio Pauta, el titular de Justicia sostuvo que “alguien que está en un cargo directivo debería pensar en no perjudicar la institución que dirige. Si yo supiera que me van a formalizar, lo natural es que dijera que es un proceso que no compromete mi principio de inocencia, pero es cierto que yo dirijo una institución (…) y creo que hay que actuar con lealtad al interés general, que es la institución a la cual uno pertenece”.