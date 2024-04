El diagnostico de autismo en adultos: Un desafío que necesita ser abordado

Este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Ministerio de Salud lo define como “diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, que se manifiesta en dificultades en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con diferentes entornos, así como en conductas o intereses restrictivos o repetitivos”.

Este diagnóstico llega muchas veces recién en la edad adulta, lo que presenta una serie de dificultades poco abordadas. Si ya el diagnóstico de autismo infantil resulta complejo y arroja muchos falsos positivos y negativos, en adultos la cosa es todavía mucho más compleja.

Diversas personalidades reconocidas a nivel mundial como los actores Anthony Hopkins y Keanu Reeves, revelaron su diagnóstico de trastorno de espectro autista. Elon Musk, el dueño de X y Space X, también realizó lo propio. Una condición que ya había dado a conocer la activista medioambiental Greta Thunberg, entre otros.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México, en el caso de adultos que nunca han recibido un diagnóstico, algunos síntomas que podrían ayudar a identificar el TEA son:

Problemas de comunicación e interacción social

Conductas estereotipadas (balanceo del cuerpo, marcha en el lugar, etc.)

Resistencia a los cambios atípica, desbordada

Repertorio de intereses limitados

Problemas para obtener y mantener un empleo

Dificultad para iniciar o mantener relaciones sociales

De hecho, un estudio realizado en Estados Unidos en 2023 advirtió un crecimiento de diagnósticos de autismo entre personas adultas. La investigación fue publicada en la revista JAMA Psychiatry y realizada a más de 400.000 personas por científicos de la Universidad de Boston.

La indagación reveló que entre 2011 y 2019, la cantidad de personas mayores de 18 años diagnosticadas con autismo se incrementó a más del doble entre quienes tienen Medicaid, un seguro médico para personas de bajos ingresos en Estados Unidos.

Asimismo indicaron que la prevalencia de autismo en adultos con Medicaid aumentó de 4,2 por cada 1.000 asegurados a 9,5 cada 1.000. El mayor incremento se dio en edades de entre 25 y 34 años, donde creció un 195%.

En conversación con la Unidad de Investigación de BioBioChile, cinco adultos explicaron lo que fue descubrir que son autistas y cómo esto repercutió en diversos ámbitos de su vida.

“Fue toda una vida sintiendo que no encajaba. Y cuando me dan el diagnóstico fue como si algo hubiese hecho clic. Como que de repente la pieza encajó”, explicó María José Muñoz (26).

Por su parte, Javiera Robles Vignolo (28), supo que es autista luego de que su sobrina fuera diagnosticada. “Empecé a leer mucho del autismo y (de su desarrollo) en mujeres, que es superdistinto. Entonces ahí dije “oh, esto coincide en algunas cosas”, explicó.

Decidió comentarle a su psicólogo, quien le indicó que efectivamente hubo aspectos que abordaron en terapia que coincidían con rasgos autistas. Así, hace ya seis meses, tras realizar el test de rigor, confirmó el diagnóstico.

“Durante mi época universitaria tuve algunas dificultades para hacer amigos, adaptarme e ir a espacios nuevos. Cada vez que había un cambio brusco (…) así como que son propios de ir creciendo, para mí eran como un terremoto, un terremoto emocional”, señaló.

¿Qué causa el autismo?

Como explicó a CNN en español el Dr. Daniel Geschwind, catedrático distinguido Gordon y Virginia Macdonald de Genética Humana, Neurología y Psiquiatría de la UCLA, “casi todas las condiciones médicas tienen componentes genéticos y ambientales. En el autismo, parece que la heredabilidad es muy alta. El estudio a gran escala más reciente sugiere que los factores genéticos hereditarios, las cosas que recibes de tus padres y que tus padres tienen en su ADN, están probablemente en torno al 80% o ligeramente por encima”.

“Queda un 20% que no es heredable, y sabemos que al menos el 10% del autismo está causado por mutaciones raras que no se heredan. Parece una paradoja, pero no lo es. Si pensamos en el síndrome de Down, se trata de una mutación genética que los padres no tienen en su ADN. Eso se llama una mutación nueva, o de novo”, agregó.