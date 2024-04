“No estoy interesada en una conciliación con Restrepo y Gajardo”: Berdine Castillo tras polémica en el atletismo chileno

“Al principio fue bien caótico, sobre todo después que subí el comunicado, pero en mi entrenamiento no. Igual estuve con psicólogo un par de sesiones”, comentó Berdine Castillo, atleta nacional que fue una de las afectadas en el escándalo que remeció al atletismo chileno en la posta 4×400 en los Juegos Panamericanos 2023.

La deportista acusó que la quisieron sacar de la prueba solo minutos antes de que comenzara. tras esto denunció el racismo por parte de Ximena Restrepo -madre de Martina Weil, quien también competía- y se lanzó contra Marcelo Gajardo, el entrenador a cargo de la posta.

En la antesala del juicio contra la madre de Martina Weil, que será el próximo 12 de abril, en conversación con El Mercurio, Castillo sostuvo que “por lo menos ya tenemos fecha para la audiencia. Pero al principio, cómo se manejó, que entraron los abogados de Restrepo y Gajardo, cambiaron las cosas, que no iban a pedir disculpas, que el castigo no iba. Esa parte fue muy rara”.

“Esta quizás la posibilidad de una conciliación. Pero honestamente digo que, de mi parte, no quiero una conciliación. Quiero que haya realmente un cambio. Esperemos que haya algún castigo”, afirmó.

La sanción, en primera instancia, eran un año de castigo para Gajardo y que Restrepo debía pedir disculpas públicas. “La sanción fue como ‘¿qué es esto?’, como una burla. Lo mismo lo de Ximena, la disculpa, también dije ¿’qué es esto’?. Osea, por una parte me dije ‘dudo que lleguen a algo’, después salía este tipo de sanción y fue como ‘bueno ya’. Pero después no iba la sanción y sentí que era el colmo de todo. Yo realmente quiero que haya una sanción”.

Asimismo, aseveró que salvo Poulette Cardoch, otra de las afectadas, nadie se le ha acercado. “La verdad, no duele, porque tampoco me sorprende. Si bien con las chicas no había mala relación, nos juntábamos para el relevo solamente. Tampoco éramos mejores amigas”, afirmó la atleta nacida en Haití. .