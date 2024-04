Sam Smith, Pearl Jam y Billie Eillish: Músicos contra el abuso de IA en la industria

Billie Eilish, Stevie Wonder, Pearl Jam, Sam Smith y más de 200 artistas firmaron una carta mostrando su preocupación por el uso de la música generada por Inteligencia artificial (IA).

La carta proviene de la organización sin fines de lucro Artist Rights Alliance. Esta es una organización de educación y defensa dirigida por artistas. En la misiva, los cientos de firmantes piden a “los desarrolladores de IA, las empresas de tecnología, las plataformas y los servicios de música digital que dejen de utilizar la inteligencia artificial (IA) para infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos”.

En el texto, sostienen que “debemos protegernos contra el uso depredador de la IA para robar voces y retratos de artistas profesionales, violar los derechos de los creadores y destruir el ecosistema musical”.

Además puede que “las plataformas de música digital no desarrollen tecnologías o herramientas de generación de música de inteligencia artificial. Ya que esto, dicen, socava o reemplaza el arte humano de los compositores y artistas. Y además, les nieguen una compensación justa por nuestro trabajo” según consignó Variety.

El texto asegura que “desafortunadamente, algunas plataformas y desarrolladores están empleando IA para sabotear la creatividad y socavar a artistas, compositores, músicos y titulares de derechos”.

“Cuando se utiliza de manera irresponsable, la IA plantea enormes amenazas a nuestra capacidad de proteger nuestra privacidad, nuestras identidades, nuestra música y nuestros medios de vida”, afirman los artistas.

