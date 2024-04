Matthei entra a la carrera presidencial: No irá a la reelección en Providencia

Finalmente se acabó el misterio, Evelyn Matthei no irá a la reelección como alcaldesa de Providencia e ingresa de lleno a la carrera presidencial.

El anuncio lo realizó la misma jefa comunal en medio de un punto de prensa realizado en el Café Literario del Parque Balmaceda en Providencia.

“Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo período, que he tomado la decisión de no repostular a un tercer período como alcaldesa de Providencia”, afirmó Matthei.

Además, la jefa comunal UDI aseguró que la relación con los vecinos de su comuna hizo pensar mucho su decisión, y que “al final opté, con mucha pena en mi corazón, por dar un paso al costado y abrir la puerta a nuevos liderazgos municipales”.

“Por supuesto, continuaré siendo alcaldesa de Providencia hasta el último día de mi mandato, en diciembre de este año. Y lo haré con fuerza, compromiso y dedicación, de la misma manera que he intentado hacerlo durante 7 años y medio”, expresó.

Matthei mira a La Moneda

Si bien evitó referirse explícitamente a una posible postulación a la presidencia, la alcaldesa sí declaró que “es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”.

“No hay tiempo para improvisar. Se requiere preparación, trabajo y mucho rigor. Lo que venga no se tratará específicamente de mí, sino de escuchar, de debatir y delinear políticas que logren que los chilenos sientan nuevamente ilusión respecto de su futuro, que permitan avances en seguridad, crecimiento y en equidad en Chile. En caso de existir nombres con mayores posibilidades de triunfo, naturalmente pondremos el trabajo a disposición del que esté mejor aspectado”, lanzó.

En concreto, Matthei señaló que “no busco hacer historia. Lo que ansío es que en nuestro país sean muchas y muchos los que tengan las oportunidades para lograr sus sueños y sus metas”.