ABBA y Blondie entraron a registro sonoro de la biblioteca del Congreso de EE.UU.

Cada año, la biblioteca del Congreso de Estado Unidos incluye registros sonoros a su inmensa colección de cerca de cuatro millones de archivos, que la convierte en la más grande del mundo.

Ahora, una serie de artistas de distintos géneros tendrán alguna de sus piezas más importantes en la selecta colecciones que recoge “sonidos definitorios de la historia y la cultura”, de acuerdo a la corporación norteamericana.

Este año, serán incluidos artistas como ABBA, Blondie, Juan Gabriel, Green Day, entre otros, quienes según la bibliotecaria Carla Hayden, cuentan con “tesoros de audio dignos de preservación”.

El álbum Arrival, del cuarteto sueco, fue la colección elegida para representar a una de las bandas más importantes en la historia del pop, mientras que el disco Parallel Lines de Blondie también será incluida en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Por su parte, el Divo de Juárez será representado con su canción Amor Eterno, una de las piezas musicales más escuchadas en Latinoamérica. Otro reconocido artista latino que será introducido a esta recopilación de música será el puertorriqueño Héctor Lavoe, con su tema El Cantante.

Gran reconocimiento

Otras de las piezas que serán incluidas en esta importante instancia será canción Don’t Worry Be Happy, de Bobby McFerrin, un himno al positivismo.

Por otro lado, los discos Ready to Die, de The Notorious B.I.G., uno de los discos más relevantes del pop punk, Dookie, de Green Day, además de la canción country de The Chicks, Wide Open Spaces.

De igual forma, este año será incluido al archivo de la biblioteca de Congreso de EE.UU., “This Is a Recording”, un disco de monólogos de la actriz y comediante estadounidense Lily Tomlin.