Tohá reveló que Bullrich al pedirle disculpas por dichos sobre Hezbollah, dijo que no apuntaba específicamente a Chile sino a “un problema en la región”

La ministra de Interior, Carolina Tohá, contó hoy parte de la conversación que tuvo con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, luego de que ésta la llamara para pedir disculpas por sus dichos que apuntaban a que en Chile existía presencia del grupo extremista Hezbollah.

Específicamente Bullrich dijo que había visto presencia de la agrupación en Chile, específicamente en Iquique. Dichos que fueron repudiados por las autoridades de nuestro país. El Presidente Gabriel Boric respondió diciendo “yo le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al ‘tuntún’ y a la rápida sin probar absolutamente nada” y desde Cancillería se envió una carta de protesta a Argentina.

Horas más tarde, la ministra Bullrich se disculpó con la ministra Tohá, quien informó: “Damos por cerrado el tema. Ella se comunicó para expresar sus excusas por la forma en que esto salió a los medios de comunicación, para señalar que no hay elementos de amenaza inminentes para el país en esta materia y que hay la disposición de tener una relación de colaboración, que esto no sea un obstáculo para eso”.

Esta mañana, en radio Infinita, la ministra Tohá, consultada ante la situación, dijo: “No me gusta mucho revelar conversaciones, así que tampoco corresponde, pero ella lo que me señaló es que su intención no fue apuntar a un problema que hubiera en Chile, sino que estaba hablando que este era un problema de la región, que había que preocuparse, que estábamos todos afectados y mencionó esta temática en medio de esa alocución haciendo referencia a una cosa que se ha dicho muchas veces en el pasado, no es un elemento nuevo, esa historia fue objeto de polémica hace muchos atrás en el gobierno de la presidenta Bachelet”.

Agregando que: “No es que estaba hablando de información que tenía a propósito de una situación actual, sino que estaba diciendo ‘mire este es un tema de interés para todos, de preocupación para todos’, y mencionó este hecho en medio de ese planteamiento”.

Específicamente sobre la posible presencia de Hezbollah en el país, la ministra Tohá expresó: “La verdad es que lo que tenemos certeza es que esto tenemos que monitorearlo permanentemente. Efectivamente, lo peor que podríamos hacer es decir ‘mire en este momento no hay ninguna amenaza, y, por lo tanto, nos relajamos’. Son cosas que hay que estar monitoreando”.

La ministra también contó que tomó contacto con países “amigos” para determinar si hay alguna investigación con respecto al grupo iraní en Chile y descartó la presencia: “Chile tomó estos días contacto con sus países amigos que tienen en esta materia un seguimiento cercano, que siempre están encima de monitorear este tipo de grupos, y chequeamos con ellos si habían antecedentes, elementos, razones, para preocuparse. Y de ese chequeo podemos decir con toda tranquilidad que hoy día no hay organismos a nivel internacional que estén monitoreando un tema de Hezbollah en Chile”.