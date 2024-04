¿Llegó el fin de Blur?: Los llamativos comentarios de Damon Albarn que apunta al cierre de su etapa con los británicos

Blur regresó con todo durante el año pasado: los británicos anunciaron una gira mundial que los trajo de vuelta a nuestro país y lanzaron un nuevo disco de estudio: The Ballad of Darren, que dentro de todo, recibió buenas críticas.

Sin embargo, el impulso inicial del regreso de una de las bandas más importantes de los 90 se ha ido decayendo con el tiempo e incluso, los fanáticos del cuarteto no pueden estar felices tras los últimos acontecimientos de la banda.

Por una parte, durante su presentación en el festival Coachella, el vocalista, Damon Albarn, se vio visiblemente molesto por el poco ánimo que había dentro del público durante las canciones.

Ahora, el líder de los británicos ha entregado unas declaraciones que dejan ver que el final de Blur estaría cerca de llegar, pese al éxito que ha tenido su gira internacional.

En medio de la segunda presentación de la banda en dicho festival, Albarn realizó declaraciones que dejaron ver el casi nulo futuro que tiene Blur: “En el espíritu de claridad y la verdad, esta será probablemente nuestro último show”, dijo el cantante este sábado.

Lo llamativo es que estas declaraciones no son reciente en el vocalista, ya que en diciembre del año pasado mencionó que “es momento de cerrar esta campaña. Es demasiado para mi. Era lo correcto para hacer y un honor enorme el tocar estas canciones de nuevo, pasar tiempo con estas personas, hacer un álbum, bla bla bla. No estoy diciendo que no lo haría de nuevo, fue un hermoso éxito, pero no viviré en el pasado”.

Ahora solo queda esperar a cómo decantarán los dichos de Albarn, recordando sus otros proyectos exitosos, como Gorillaz, con quienes a cosechado una serie de reconocimientos.