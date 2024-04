SATG: Así llaman a los delincuentes chilenos en EE.UU. y Canadá

En los últimos años, se han expandido los casos de delincuentes chilenos que roban en el extranjero, especialmente en Estados Unidos o Canadá, lo que ha llevado a incluso poner en duda la continuidad de la Visa Waiver en Chile.

Y es tal el nivel de organización que han llegado a tener este grupo de personas, que los medios canadienses han acuñado una forma específica para referirse a ellos: Grupos Sudamericanos de Robo (SATG).

Recientemente, se dio conocer la detención de una banda delictual integrada por nueve chilenos y una argentina en Montreal, Canadá, luego de cometer una serie de robos en Norteamérica, dentro de los cuales se encontraba un asalto a la joyería Diamants Elinor, desde donde sustrajeron 3 millones de dólares.

Los imputados, entre los que se encuentran un menor de edad, fueron detenidos mientras se trasladaban en tres autos y gracias a la colaboración entre OCN Interpol Santiago y OCN Interpol Otawa.

En detalle, todas estas personas no registraban viajes desde Chile, por lo que salieron de nuestro país y llegaron a Canadá por pasos inhabilitados o con documentos falsos.

Al respecto, según recogió EMOL, el comisario de la OCN Interpol, Daniel Morales Aravena, detalló que “existen vinculaciones entre ellos, ya sea en viajes anteriores, compañeros de delito, incluso familiares, y quienes mantienen órdenes de detención vigente por delitos parecidos a este”.

Impacto de la delincuencia de exportación

En este sentido, Morales comentó que en la actualidad, cualquier persona de Sudamérica que cometa delitos es asociado a los SATG, tanto en Estados Unidos y Canadá.

De hecho, estas personas han desarrollado un nivel de sofisticación a la hora de cometer delitos que Morales apunta a que “no es un grupo, no es una mafia, no es una banda, no es una organización criminal”.

“Es por eso que los delincuentes internacionales chilenos están todo dentro de esa denominación”, agregó.

Por otro lado, el sargento detective investigador del Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Anthony Cantelmi, afirmó a LaPresse de Canadá que se ha transformado en un especialista en la búsqueda de estos delincuentes.

Siguiendo esta línea, el detective dijo que estos grupos “tienen conocimiento del trabajo policial, saben cómo llevamos a cabo nuestras investigaciones, cómo realizamos la vigilancia”.