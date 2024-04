“Mientras el rollo aguante, voy a seguir”: Pepe Mujica anunció que tiene un tumor en el esófago

Durante esta mañana el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, informó que se le detectó un tumor en el esófago luego de acudir a un control médico.

El mandatario uruguayo entre 2010 y 2015, señaló que esto “algo obviamente muy comprometido”, pero que “ahora tenemos que luchar por mejorar nuestra vida y vivirla con la mayor intensidad posible. No aplastando a los demás, sino conviviendo lo mejor posible”.

“Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir”, agregó Mujica.

Además, el ex jefe de Estado, aprovechó de enviar un mensaje a los jóvenes “si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen”.

En este sentido, Pepe, reflexionó sobre su vida, per se mostró esperanzado, señalando que “veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, voy a seguir militando con mis compañeros fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas”.

“Estoy agradecido y que me quiten lo bailado”, señaló expresidente, agregando que “la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces”.