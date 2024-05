“Hay indicios evidentes de preparación y planificación”: La certeza a casi una semana del asesinato a tres carabineros en Cañete

Continúa la investigación sobre el crimen a tres carabineros que fueron asesinados el pasado 27 de abril en Cañete, región del Biobío. En este marco, ayer por instrucción del fiscal a cargo del caso, Robeto Garrido, se realizó una reconstrucción de escena. Esto, más los tres antecedentes que se han logrado ir recabando, han dado cuenta de una alta planificación detrás del ataque.

De acuerdo a lo que informó el fiscal, “se trata de una dinámica que poco a poco vamos esclareciéndola. Todavía no podemos hacer una afirmación de la cantidad de personas que participaron en la misma, pero sí podemos afirmar que se trata de una acción que evidentemente fue planificada, que fue elaborada y que requirió la participación de más de una persona evidentemente”.

Puntualizando que “no se trató de una situación fortuita, sino que es una situación en la que se hay indicios evidentes de preparación y de planificación”.

Otra de las certezas que se tiene, tal como lo reafirmo el fiscal Garrido, es que existieron dos sitios del suceso. Uno, donde fueron asesinados los carabineros a balazos, y otro, a 5 kilómetros de donde ocurrió el crímen, donde fueron quemados junto con la camioneta que utilizaban en ese momento.

Como reafirmó el fiscal, “esos son los puntos que tenemos determinados por el momento. Eso es una un hecho ya asentado en la investigación”.

Detrás de los culpables

Aún no se ha dado con los responsables ni se sabe con certeza cuántas personas participaron en el crimen. Como sostuvo Garrido, “estamos trabajando hoy día en la determinación de la dinámica de los hechos y eso nos va a permitir pasar posteriormente a la posibilidad de identificar algunas personas. Por lo tanto, no estoy en condiciones de caer en especulaciones respecto de si habrían cruzado o no (hacia Argentina) o qué tipo de ayuda habrían tenido”.

Y agregó: “en este momento estamos abocados en realidad en otra fase de la investigación. Es muy importante para poder avanzar hasta la identificación de algunas personas, tener claridad respecto de las dinámicas que tuvieron lugar ese día. Esa es la etapa hoy día de la investigación, el resto debo ser presente que se trata de una indagatoria que está reservada por 45 y por lo tanto no puedo dar detalles de todas las diligencias que se están llevando a cabo”.