“Recomiendo invertir en Argentina”: El llamado de Elon Musk tras reunión con Javier Milei

Después del encuentro que tuvieron en Los Angeles, Estados Unidos, el empresario Elon Musk y el Presidente de Argenrtina, Javier Milei; Musk publicó distintos mensajes a través de X, donde Musk es dueño.

Desde esta semana, Milei se encuentra en una gira para pedir inversiones y se ha reunido con distintos empresarios y dentro de este contexto, Milei y Musk se volvieron a encontrar, siendo esta la segunda reunión que han tenido en poco más de dos meses.

Musk, a través de su X compartió una serie de mensajes. Uno de ellos decía “¡Gran encuentro con el Presidente Javier Milei!” junto a una foto en la que también aparecen Karina Milei, hermana del Presidente argentino y Gerardo Werthein, embajador de Argentina en EE.UU.

A este mensaje, luego agregó como respuesta: “Recomiendo invertir en Argentina”.

Manuel Adorni, Vocero de Gobierno de Milei fue el que respondió en X indicando “gracias Elon. Sos el mejor. Fin”

— Manuel Adorni (@madorni) May 7, 2024