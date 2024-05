Alejandro Tabilo, el tenista chileno que logró eliminar a Djokovic

“Ha sido increíble, es inolvidable, traté de mantener la calma, salí con todo y mantener ese nivel todo el partido no me lo esperaba, estoy muy emocionado” , con estas palabras, el tenista chileno Alejandro Tabilo, se refirió a su triunfo ante el primero del mundo, Novak Djokovic, en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma

Asimismo, aseveró que “era la primera vez acá en la cancha central en Roma, es increíble esto, hay que descansar, tratar de disfrutar de esto”.

El serbio no tuvo chances ante el nacional, que lo pasó por encima con un contundente 6-2 y 6-3 en poco más de una hora de juego.

Making memories in the ETERNAL CITY 🫶👏

The moment Alejandro Tabilo STUNNED the World No. 1 Djokovic in Rome!!! @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/IOlfOColnT

— ATP Tour (@atptour) May 12, 2024