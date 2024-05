“Graves consecuencias”: La advertencia de Israel a España, Irlanda y Noruega por reconocer el Estado de Palestina

Un gran quiebre diplomático se produjo entre Israel, España, Irlanda y Noruega, después de que estos países reconocieran a Palestina como Estado.

El Canciller israelí, Israel Katz fue crítico al decir que “la historia recordará que España, Noruega e Irlanda decidieron conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás que violaron a mujeres y quemaron a bebés”.

Y a través de su cuenta de X dio a conocer que ordenó el regreso inmediato de los embajadores desde esos países para hacer consultas.

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries’ decisions to recognize a Palestinian state.

I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the…

