Isabel Allende y las nuevas generaciones: “Cuando esté muerta nadie se va a acordar de mí, ni de La casa de los espíritus, ni de nada de lo que he hecho”.

En medio de la presentación de su nuevo libro, Perla, la súper perrita, la escritora chilena, Isabel Allende, se refirió a su publicación que está dirigida a los niños y niñas, especialmente aquellos que sufren de bullying.

La literaria nacional más reconocida a nivel mundial, ofreció una conferencia de prensa donde se le consultó sobre si le gustaría que un niño o niña al leer esta obra en un futuro la reconozca también como la autora de La casa de los espíritus.

“Yo creo que no hay una conexión entre Perla y La casa de los espíritus. Y cuando ese niño sea grande, yo voy a estar muerta, hace rato y ya nadie se va a acordar de mí, ni de La casa de los espíritus, ni de nada de lo que he hecho”, contestó, de acuerdo a Culto.

Respecto a su nuevo libro -basado en su perrita, Perla-, la escritora señaló que “los niños, igual que los adultos, quieren descubrir la verdad. No quieren que tú se las machaques en la cabeza, les des con la Biblia en la cabeza. No. Yo traté de escribir esta historia desde el punto de vista de Perla para que no pareciera que yo le estoy predicando nada al niño. Yo no tengo nada que enseñarle a un niño. Lo único que puedo es mostrarle un camino”.

Además, Allende, describió a su mascota que sirvió como inspiración para la obra: “Parece una rata de alcantarilla. Más ordinaria imposible. Pero se cree una princesa, es arrogante, es valiente y tiene un problema en las cuerdas bucales, y entonces gruñe y ladra como perro policial. Si tú no la ves, crees que detrás de la reja hay un mastín y hay un ratón de este porte (ríe). Así que la queremos mucho y hemos aprendido mucho de ella a tener confianza en uno mismo”.

“Lo que nos pasa mucho -sobre todo a las mujeres- es que como que nos disminuimos, Perla se expande y ella ocupa un espacio enorme, mucho más grande que ella. Yo creo que eso es importante. Sí, que es importante ocupar espacio, sentarse a la mesa y yo creo que muchos de los niños y niñas que, por ejemplo, pueden vivir situaciones de exclusión en el colegio o incluso directamente de bullying, es algo que cada vez va pasando más”, agregó.