Diputado Cristóbal Urruticoechea (PR) aseguró que la homosexualidad es un “desvío” durante la discusión de reformas a la Ley Zamudio

Durante esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados discutió el proyecto que buscaba reformar la llamada Ley Zamudio, la cual pena la discriminación contra diversos grupos de la sociedad.

La reforma, que planteaba “fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad” y que fue apoyada por el Ejecutivo, se rechazó con 69 votos en contra, 63 a favor y 13 abstenciones.

La mayoría del oficialismo optó por aprobar la propuesta, mientras que el diputado Raúl Soto (PPD) y parte de la DC se abstuvo, mientras que otros diputados de la falange junto a la oposición rechazaron el proyecto.

Por otro lado, el debate en sala fue bastante tenso. Incluso, el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, calificó la homosexualidad como un “desvío”.

“Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno. Pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirles a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos, porque eso no es discriminar”, expresó el parlamentario.

“Un insulto”

La situación generó el repudio del oficialismo, quien calificaron los dichos de Urruticoechea como “homofóbicos” y un “insulto”.

De hecho, el diputado Vlado Mirosevic (PL) solicitó a la mesa de la Cámara eliminar las palabras del republicano de el acta de la sesión. “Podemos tener opiniones distintas, otra cosa es insultar. Y de verdad, creo que respecto a las palabras del diputado Urruticoechea, que trata de desviados, del desvío ajeno, me parece sinceramente que no debiese quedar en el acta un insulto de esa naturaleza”, señaló el parlamentario.

Frente a esto, el republicano se defendió asegurando que “es así como lo dicen los psicólogos y psiquiatras, no lo digo yo, es así como lo dice la ciencia. O sea, si ellos tienen un lenguaje distinto que quieren intervenir, que se preocupen justamente del proyecto que estamos hablando. O sea, uno no puede opinar, no puede decir lo que la ciencia dice, no puede decir la verdad acá en el hemiciclo. Se tiene que amparar solamente a lo que ellos pueden permitir decir y hablar. ¿Se da cuenta que esto es un absurdo?”.