Primarias: Quiénes pueden votar, cómo hacerlo y qué pasa si no voy

Este domingo se llevaran a cabo las elecciones primarias para alcaldes y gobernadores regionales en nuestro país, donde participarán 60 comunas, donde los votantes podrán elegir a sus candidatos para las votaciones municipales.

Y es que no en todas las zonas del país se desarrollarán estos sufragios, ya que los pactos electorales determinaron específicamente dónde realizarían primarias para determinar los nombres que aparecerán en la papeleta este próximo octubre.

En total, son tres los pactos electorales inscritos ante el Servicio Electoral (Servel):

Chile Vamos: UDI, RN, Evópoli

Contigo Chile Mejor: DC, PPD, PS, PR, FRVS, Comunes, CS, RD, PC y AH

Partido Social Cristiano

¿Quiénes podrán votar?

Cabe señalar que en estas elecciones el voto es voluntario, por lo que aquellas personas que no quieran hacer uso de su derecho a voto no se exponen a multas.

De igual manera, todas las personas habilitadas con derecho a voto pueden votar a estas elecciones, siempre y cuando, la comuna o región en la que se encuentran inscritas ante el Servel se realicen primarias.

En caso de que en una comuna se realicen primarias de dos o los tres pactos, el elector deberá decidir en cual de ellos quiere votar, en caso de que la persona milite en uno de los partidos que se encuentra en este proceso, solo podrá votar en el pacto al cual pertenece.

Pero, si es que el militante no cuenta con un domicilio electoral en una de las comunas o regiones que se realizan estas primarias no podrá emitir su voto, tampoco se le permitirá hacerlo si es que su partido no forma parte de estas elecciones.

Por otro lado, es importante señalar que estas elecciones son vinculantes, es decir, quien gane las primarias, sí o sí será el candidato de su pacto y aparecerá en la papeleta en octubre.

Todos tus datos electorales puedes saberlos en el sitio oficial del Servel (haz clic aquí)

Feriado, Ley seca y con lápiz mina

Al igual que todas las elecciones, a partir de 5.00 del domingo, hasta aproximadamente las 20 horas, habrá Ley seca al tratarse de un proceso electoral organizado por el Servel.

También recordar que el día de las primarias será feriado para aquellos trabajadores de centros comerciales que estén dentro de las comunas en donde se realicen dichas votaciones.

Además, para este domingo solo se podrá votar con lápiz mina, a diferencia de las elecciones anteriores. Esto se debe, ya que el Parlamento no realizó las modificaciones necesarias a la Ley para que se pudiera sufragar con otro tipo de lápiz.