Mercado laboral: ¿por qué los jóvenes se cambian tan rápido de trabajo?

En nuestro país se estaría viviendo el fenómeno de “la gran renuncia”, es decir, jóvenes que permanecen por poco tiempo en un mismo trabajo. De igual manera, los expertos apuntan a una situación similar: “la renuncia silenciosa”, que ocurre cuando un trabajador realiza lo mínimo en su trabajo.

Y es que la semana pasada el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) identificó a Chile como el tercer país de la OCDE en que los trabajadores permanecen menos tiempo en sus trabajos.

Ahora, WeWork y Michael Page, realizó una encuesta donde analizó el panorama laboral en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México donde arrojó que el 72% de los entrevistados lleva menos de tres años en su trabajo.

Esta situación, que se da especialmente en los trabajadores jóvenes, representa un alto riesgo al campo laboral, lo que podría afectar tanto a los trabajadores y al empleador.

Las consecuencias en el mercado laboral

Y es que de acuerdo a los datos arrojados los empleados de las generaciones milenial y Z cuentan con diversas metas que hacen que migren rápidamente de trabajos, como un salario competitivo, la flexibilidad en la modalidad de trabajo y los beneficios, que, según el estudio, para el 87% de los participantes es lo más importante a la hora de elegir un puesto de trabajo.

Al respecto, el Head of Sales de WeWork Chile, Ignacio Zamora, señaló que “la alta rotación es una amenaza permanente en el mercado laboral actual. Este cambio no solo es resultado de la pandemia, sino una evolución más amplia de las expectativas que tienen los trabajadores. El talento ya no espera quedarse en un solo rol, sino que las organizaciones les ofrezcan algo mejor. De otra manera, no dudarán en buscar otras oportunidades”.

Así las cosas, las empresas se deben anteponer a este escenario mejorando las propuestas salariales, ofreciendo un futuro en la empresa y dándole flexibilidad en el modo de trabajo a los jóvenes.

“Las organizaciones que logren equilibrar estos elementos, estarán mejor posicionadas y serán más atractivas en el contexto laboral actual”, señaló Zamora.

De igual manera, el experto apunta a que las nuevas generaciones están involucrando en gran medida sus sentimientos a la hora de buscar un trabajo y a la vez, pretenden compatibilizar su vida activa con el trabajo.

“Las personas están reemplazando los beneficios emocionales como la pasión por lo que hacen, sentido de pertenencia y propósito, con sustitutos más aptos y reales, como pasar tiempo con sus familias, amigos y comunidades”, añade Zamora.