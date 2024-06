Carlos Contreras vuelve a advertir desde la cárcel: “Aportaré antecedentes durante mi gestión a la investigación” del caso Democracia Viva

“Por cumplir con mi palabra declarada, aportaré antecedentes recopilados durante mi gestión a la investigación que el Ministerio Público inició recientemente contra el Serviu”, dice un escrito que envió el exseremi de vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, a La Tercera.

Y es que a cerca de cumplir siete meses en prisión preventiva, el otrora autoridad de gobierno, insiste en su inocencia en el Caso Democracia Viva, que destapó una serie de irregularidades en convenios del Estado con fundaciones.

De igual manera, el fundador de la ONG, Daniel Andrade, militante RD y expareja de la diputada Catalina Pérez, también es sindicado por la fiscalía como el autor de delitos de fraude al Fisco.

Es en este contexto en que Contreras escribió un texto donde relata su visión del caso que sacudió al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Recibí un significativo apoyo”

“Espero con esto poder colaborar con el esclarecimiento de la verdad, y que de esta forma se establezcan todas las responsabilidades de quienes cometen irregularidades e ilegalidades dentro de Serviu”, se lee en el texto del arquitecto.

Además, el exseremi recordó los momentos previos a su salida del gobierno, especialmente dirigiéndose a las personas de los campamentos de Antofagasta: “‘Renuncio al cargo, pero no a ustedes’ es la frase con que me comprometí con dirigentas y dirigentes de campamentos que me convocaron tras mi renuncia hace un año, habiendo sido ya cuestionado públicamente por convenios firmados durante 2022″.

“Fui a dar la cara en persona frente a la comunidad. ‘Yo no he robado ni he hecho uso inadecuado de los recursos destinados a ustedes’. Fui tajante entonces y lo soy ahora”, insistió.

En este sentido, Contreras aseguro que, si bien fue increpado por un par de personas, “recibí un significativo apoyo y voto de confianza que hasta el día de hoy me reconforta”.

“Llevaba un año haciendo todo lo posible junto a ellos, directamente en el territorio, por lo tanto, conocían de cerca mi compromiso por ayudar a resolver sus necesidades”, dijo.

Carlos Contreras insiste en su inocencia

Por otro lado, el imputado aseguró que lleva siete meses detenido “erróneamente”, ya que está siendo acusado de fraude al fisco en “prácticas implementadas desde 2019 por la jefatura nacional y regional de Asentamientos Precarios, esta última alojada en el cuestionado Serviu de Antofagasta”.

“Han sido meses de revisión de documentos y declaraciones tanto para colaborar con la investigación como para defenderme de lo que falsa o erróneamente se me imputa”, detalló.

Respecto a los impactos de su privación de libertad, Contreras señaló que ha buscado ayuda para contener a sus padres, mayores de 80 años, aunque indicó que es “consciente de que mis problemas familiares no son mayores a los de miles de familias que viven en campamentos o allegados esperando en una interminable lista por su vivienda”.