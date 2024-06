“Osada e irresponsable”: La respuesta del Gobierno a la insinuación de Matthei de que políticos están siendo financiados por narcotraficantes

“Me parecen osadas, graves, deslegitima las instituciones. Yo creo que si ella tiene antecedentes objetivos sobre ese punto, ella es funcionaria pública, creo que es conveniente recordarlo, y por lo tanto sobre ella pesan deberes de denuncia”. Esta fue la respuesta del ministro de Justicia, Luis Cordero a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre de que “hay políticos que son financiados por el narcotráfico”.

Asimismo, el secretario de Estado aseveró que “me parecen osadas e irresponsables, y sobre todo por las características de la alcaldesa Matthei. Es una persona que tiene una larga trayectoria, ha estado en cargos públicos. Ella sabe lo que significa afirmaciones de ese tipo, sabe el daño que afirmaciones de ese tipo le hicieron en el pasado, entre otras cosas, a este Congreso Nacional”.

Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia señaló que “cualquier persona que tenga información acerca de hechos como los que ella señala de posibles pagos o amenazas, lo que esperamos es que los aporte a la justicia, porque serían situaciones graves y que por supuesto tenemos que investigar”.

“Cualquier ciudadano que tenga información sobre un particular, lo que esperamos es que aporte esos antecedentes a la justicia para que los investiguemos conforme a derecho”, añadió.

Ante estas reacciones, la futura candidata presidencial publicó en su cuenta de X: “Lamentablemente, nuestras instituciones no son ajenas a los problemas de Latinoamérica y la política chilena no ha sido impermeable a la intervención del narco. El caso más llamativo es el de San Ramón. Espero que el Gobierno escuche y lea las denuncias que han realizado los alcaldes de La Granja y La Pintana. No pretendan tapar el sol con un dedo”.