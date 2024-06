Madre de Franco Vargas muestra su alegría luego de que la investigación de la muerte del concripto quede en la justicia civil: “Lucharé por ti toda mi vida”

Finalmente será la justicia civil quien deberá investigar la muerte del conscripto Franco Vargas, quien murió en medio de una marcha militar en Putre, donde cumplía funciones en la entidad castrense.

Luego de conocerse la determinación de la Corte Suprema, la madre del cadete fallecido, Romy Vargas, evidenció su emoción por la determinación del máximo tribunal, luego de que abogara desde el primer momento en que murió su hijo, que la justicia militar no fuera la responsable de esclarecer los hechos en que murió el joven.

“Dios Mío muchas gracias, ahora vamos con todo para la justicia, para nuestros hijos!”, escribió la mujer en su cuenta de X, agregando que “y mi Franco! ¡Lucharé por ti toda mi vida! Toda. Te amo mi hijito”.

Por su parte, el abogado de Romy Vargas, Sebastián Andrade, aseguró que “las violaciones a los derechos humanos jamás deben ser conocidas por la justicia militar, porque es un procedimiento que no da garantías a los intervinientes y sobre todo un procedimiento donde no existe la figura de la víctima, que no tiene ninguna prerrogativa, ninguna facultad de acción, lo que deviene en que no hay tutela judicial efectiva para ella”.

En este sentido, la Corte Suprema estipuló en su fallo que “no es admisible sostener que los hechos materia de la investigación sean de competencia de la Justicia Militar, por cuanto la naturaleza jurídica de aquellos excluye que sean conocidos por dicha jurisdicción, correspondiendo su conocimiento y juzgamiento al juez natural, que lo es el de la justicia ordinaria”.

“Ahora se abre un camino más despejado, libre de dudas, en que la víctima ahora se siente más cómoda, siente mayor confianza y siente que en el horizonte hay una posibilidad de determinación de la verdad y de reparación eventual”, señaló Andrade.