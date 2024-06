Pepe Mujica reapareció bailando después de su tratamiento contra el cáncer

Durante la noche de este miércoles, se pudo ver al expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica bailar junto a su esposa, Lucía Topolansky y otros compañeros de partido.

La situación se vivió durante el cierre de campaña de su conglomerado político, el Frente Amplio uruguayo, de cara a las próximas elecciones internas de la tienda política.

La aparición pública del exmandatario se da un par de días después de que CNN reportara que Mujica terminó tratamiento de radioterapia por un cáncer de esófago que lo aqueja.

En la actividad realizada en el Palacio Peñarol de Montevideo, el referente de la centro-izquierda Latinoamérica reafirmó su apoyo al candidato Yamandú Orsi, del Movimiento de Participación Popular (MPP).

El hombre de 89 años fue visto moviéndose sin mayores problemas y disfrutando de la música del artista Rubén Rada, con quien compartieron un momento luego de que terminara el concierto.

La situación actual de Pepe Mujica

De acuerdo a lo publicado por CNN, la médico del exjefe de Estado, Raquel Panone, señaló que Mujica se encuentra en buen estado luego de realizarse el tratamiento para atacar el cáncer.

“Por suerte pudo realizar todo el tratamiento. Una de las opciones era que no pudiera, y era importante completarlo. Ahora lo que queda es esperar el tiempo necesario para hacer los controles”, declaró.

Respecto a su continua participación política, la profesional dijo que “a nosotros no nos sorprende porque él siempre tiene mucha actividad. Él se queja porque no puede estar toda la mañana en el tractor y después ir a la actividad política. Todo no puede. Hace todo igual pero no con la intensidad habitual”.