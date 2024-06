Los memes que dejó el extraño debate entre Donald Trump y Joe Biden

Era uno de los principales eventos políticos del año, pero tras su realización dejó decepcionados a los espectadores. El debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden estuvo marcado por las escasas ideas expresadas por ambos candidatos.

De hecho, lo que más se vio fueron ataques directos y personales entre el demócrata y el republicano, especialmente desde el magnate al hijo del actual presidente de Estados Unidos, quien está atravesando un duro lío judicial por consumo de drogas.

Frente a esto, las redes sociales se llenaron de críticas y burlas a los candidatos presidenciales que aspiran con quedarse con el sillón de La Casa Blanca que dejaron bastante que desear en sus expresiones.

Uno de los principales focos de mofa por parte del público del debate fue la actitud de Joe Biden, quien por algunos momentos dudaba en sus respuestas y se quedaba en blanco, como se ha visto en los últimos meses.

Biden has looked like this the entire debate #Debates2024 pic.twitter.com/nBnk1e77iw — trent (@trentchristnsen) June 28, 2024

De igual manera, los estadounidenses se mostraron preocupados por el nivel del debate, algo que se tomaron con humor, frente a los constantes ataques entre Biden y Trump.

Me looking at my only two options for president #Debates2024 pic.twitter.com/LkGeejoK0c — Foxx (@0nlyFoxx) June 28, 2024