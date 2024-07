“No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico”: Ministra Jara apunta a las AFP’s por demora en la reforma de pensiones

En una semana clave para el avance de la reforma previsional, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara apuntó a las AFP’s como las grandes problemáticas de que el proceso no avance.

En entrevista con CNN, la ministra apeló directamente al decir que “las AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No han jugado aquí un rol neutro. Y la dificultad de tener una empresa que tiene tanto poder económico se expresa en que esta reforma lleva más de 10 años tratando de sacarse adelante. No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos y no de los pensionados. Entonces creo que esto tiene que cambiar”.

Siendo clara al referirse nuevamente a la propuesta de reformular el rol que tienen dichas aseguradoras en el país, diciendo: “Nosotros hemos propuesto la división de la industria, nos parece importante. Ahí si alguna AFP se quiere reconvertir en inversor, va a poder hacerlo como cualquier empresa”.

Agregando: “Las últimas décadas la rentabilidad ha bajado de manera importante para los afiliados y sus fondos, pero las utilidades han subido de manera escandalosa para las AFP (…) El foco de la reforma tiene que estar puesto en los pensionados. Y para eso es necesario modificar la industria y cambiarla”.

Sosteniendo que “los cambios que aquí se van a hacer no impiden la participación del sector privado. Por el contrario, buscan que haya libre competencia y que la gente pueda, como le gusta tanto el slogan, elegir. Y va a haber una alternativa pública que va a ser a través del BancoEstado”.

También la oposición

Jara también arremetió contra la oposición, declarando directamente contra la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que “ha dicho en más de una ocasión que el tema de las pensiones no es prioritario para los chilenos. Y me ha preocupado porque las encuestas, primero, dicen todo lo contrario, no sé de dónde saca ese argumento, pero me preocupa la influencia que puede ejercer sobre los senadores que con harto esfuerzo han mostrado voluntad para poder encontrarnos. Lo encuentro un poco irresponsable esos dichos porque los problemas no se solucionan ocultándose. No se solucionan de esa manera”.