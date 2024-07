¿Llegó el hombre a la Luna?: 55 años de la proeza que sigue generando teorías conspirativas

La llegada el hombre a la luna en julio de 1969 marcó un antes y un después en la historia, no solo de la astronomía, sino que de toda la humanidad. Algunas lo señalan como uno de los hechos que condujo al fin de la Guerra Fría con el triunfo de Estados Unidos, mientras que otros dudas de la veracidad de este hecho histórico.

Con el paso del tiempo, cada vez son más personas que creen en las teorías conspirativas respecto a este alunizaje —al igual que estas supuestas historias crecen—, también, dentro del mismo EE.UU.

Por otro lado, desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) y otros organismos internacionales, han realizado una serie de investigaciones y artículos que buscan derribar estas teorías conspirativas respecto a la llegada del hombre a la luna.

Las pruebas de la NASA sobre la llegada a la Luna

Desde la NASA ha expresado en múltiples ocasiones que los rumores de un montaje son completamente falsos, argumentando que, por ejemplo, las estrellas no logran aparecer en las fotos tomadas en el espacio, porque la cámara con las que fueron tomadas, se enfocó en los astronautas, por lo que, debido a la luz presente no fue posible que las estrellas aparecieran.

Por otro lado, la agencia estadounidense ha mencionado que los objetos son claves para desmitificar estas teorías, ya que los astronautas trajeron hasta la Tierra cerca de 382 kilos de rocas lunares.

Pero, los hombres que viajaron hasta este satélite también dejaron, intencionalmente, algunos objetos como la mítica bandera de Estados Unidos, una pelota de golf, tres vehículos espaciales de la NASA, huellas de los zapatos especiales, un reflector de medio metro, con el cual se puede reflectar luz desde la tierra y una placa con la frase: “Aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la Luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz representando a toda la humanidad”.

La mítica bandera de Estados Unidos

Ahora, ¿por qué la bandera se mueve? En la Luna no no hay atmósfera, ni viento, por lo tanto, el signo patrio de Estados Unidos no debía moverse.

Esto, según explican desde la NASA se debe, ya que los astronautas que estaban a su al rededor saltaban y golpeaban el piso, haciendo que este objeto se moviera. Además, cuando estos no estaban cerca de la bandera, en realidad no ondeaba, porque tenía una escuadra en la parte alta para que permaneciera erguida frente a la falta de viento.

De igual manera, el material con el que fue fabricado, estaba hecho para parecer que la bandera ondeaba, asegura la agencia.

En este sentido, la NASA aseguró que la bandera instalada en la Luna en 1969 no puede verse desde la Tierra. Sin embargo, otra instala en el viaje de Apolo 17, sí puede ser vista con herramientas modernas de la Administración.