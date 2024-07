“No nos corresponde pronunciarnos, pero sería bonito”: Ministra Jara se refiere a posible candidatura de Michelle Bachelet

La ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió a la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet fuera nuevamente candidata presidencial.

Esto después de la reunión que tuvo la exmandataria la semana pasada con los líderes de los partidos que son parte del oficialismo. Aunque recordemos que después de dicha instancia, Bachelet fue clara al decir “no soy candidata”.

Sin embargo, la ministra Jara no cerró la puerta, diciendo: “Estos temas los tiene que definir en primer lugar la propia expresidenta Bachelet. No nos corresponde pronunciarnos sobre la materia, pero sería bonito”.

No es la primera ministra de Estado que se refiere a una eventual candidatura de la expresidenta para las elecciones 2025. Ya antes también había hablado sobre el tema el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, asegurando que “sobre encuestas y elecciones, creo que no hay que adelantar las decisiones, pero eso no obsta que obviamente la Presidenta Bachelet es muy valorada por los ciudadanos y ciudadanas porque todos saben de su enorme compromiso con Chile”.

De acuerdo a la última encuesta Criteria Research, Michelle Bachelet aparece con un 9% de las preferencias, desplazando a José Antonio Kast como segunda preferencia con un 8% de apoyo.