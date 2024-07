Ministro Cordero se refiere a negativas a instalación de nueva cárcel diciendo que compromete “el cumplimiento del sistema de justicia para la próxima década”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la creación de una nueva cárcel de seguridad que anunció el Presidente Gabriel Boric el viernes de la semana pasada.

Aunque no se ha dicho dónde estará emplazado dicho recinto, las especulaciones hablan de que será en la comuna de Santiago, ante lo cual la alcaldesa Irací Hassler se ha opuesto rotundamente. Al respecto, Cordero dijo en radio Cooperativa que “es evidente que los alcaldes defienden los intereses locales, de eso no cabe ninguna duda, y a mi me parece que la reacción de la alcaldesa Hassler, como de cualquier alcalde en este caso, es completamente comprensible”, sin embargo fue claro al exponer “pero yo creo que no hay que perder de perspectiva de lo que estamos hablando y el interés general que hay detrás de eso, porque de lo contrario, no solo sería imposible construir ningún establecimiento penal en ninguna parte más, sería imposible ampliar un recinto penal en ninguna parte”

Agregando claramente que “la obligación que nosotros tenemos como ministerio de Justicia, es proveer de una infraestructura para el país respecto de este tipo de instituciones, porque de lo contrario el sistema de justicia no puede cumplir su propósito”.

Y afirmó que “decirle que no a un proyecto de estas características, es decirle que no a una gestión que es central para el cumplimiento de la ley, respecto del cual todos los operadores del sistema de justicia están de acuerdo. Entonces es un tema de responsabilidades compartidas”.

Siendo enfático al decir que “si hay alguien que quiere mirar esto en perspectiva coyuntural, lo que está haciendo es comprometiendo el desarrollo, el cumplimiento del sistema de justicia, para la próxima década”.