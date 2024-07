Estudio pone en duda los beneficios de una copa de vino al día

Consumir una copa de vino al día es beneficioso para la salud, de hecho, puede llegar a alargar la vida para quienes lo consumen. Esa es una creencia que se ha extendido por largos años a través de las generaciones.

Sin embargo, esto no sería efectivo, así lo hizo saber un reciente estudio elaborado por académicos de la Universidad de Victoria y publicado en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs que desmiente por completo esta teoría.

Y es que, de acuerdo a la investigación, los supuestos estudios que indicaban que consumir alcohol en bajas cantidades era beneficioso tenían poca credibilidad o baja efectividad científica.

“Los estudios que relacionan el consumo moderado de alcohol con beneficios para la salud, adolecen de defectos de diseño fundamentales”, señaló el investigador principal del estudio, Tim Stockwell.

En este sentido, la investigación analizó que la teoría que llamaba a consumir una copa de vino al día no tenía en cuenta los datos clínicos de las personas, ya que muchos de ellos usaban el testimonio de personas mayores de 50 años y sin distinguir entre aquellos que consumían alcohol y quienes no.

“Esto hace que las personas que siguen bebiendo parezcan mucho más sanas en comparación“, detalló Stockwell al respecto.

En concreto, los investigadores analizaron 107 artículos publicados en esta línea, donde algunos pocos contaban con mayor calidad y con un seguimiento a personas menores de 55 años, donde se dejaba en claro que, en realidad, el consumo de alcohol no está ligado a una mayor longevidad.

De hecho, las únicas fuentes que señalaban que consumir un poco de vino al día era bueno para la salud, eran estudios de muy baja calidad y sin mayor profundidad. Es más, este último análisis concluyó todo lo contrario: el consumo de alcohol es perjudicial para la salud.