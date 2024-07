La Ley no se reunirá: manager de Beto Cuevas negó rumores

Todo parecía indicar que el regreso de la formación histórica de La Ley era un hecho, esto tras las declaraciones a Culto de Pedro Frugone, quien aseguró que “lo estamos hablando, creo que estamos cerca”.

Sin embargo, la mánager del vocalista del grupo, Beto Cuevas, echó por tierra las aspiraciones de los fanáticos de ver nuevamente a la mítica banda nacional.

“Eso no va a suceder”, lanzó Estela Mora al medio antes citado, quien además, es exesposa del cantante, quien además, aseguró que las declaraciones del excompañero de su representado “es un comentario de gente trasnochada”.

“Beto no va a hablar. Él no se va a ensuciar con esto. Él no tiene nada que desmentir. Para eso tiene representante”, agregó.

Además, el productor Alfredo Alonso, quien representó a Mauricio Clavería y Pedro Frugone en la fugaz vuelta de la banda a inicios del año, y a quien se apuntaba como el gestor de este nuevo regreso, señaló que “tengo un nombre en la industria que lo he construido a base de trabajo serio y no de polémicas. Solo me gustaría aclarar que a mí nadie de ningún medio me ha contactado por este tema ni siquiera para consultar mi opinión”.

“Me tocó trabajar con los muchachos para los conciertos de Los Ángeles y Austin. Los respeto mucho personal y artísticamente. Nada más”, zanjó.

Ya anteriormente, Cuevas había dejado en claro que la presentación de La Ley en el festival Bésame Mucho en California, era solamente por aquella ocasión y que si volvían como banda era para grabar nuevo material, lo que no pasaría.