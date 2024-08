¿Quién es Tim Walz?: El compañero de fórmula elegido por Kamala Harris para llegar a la Casa Blanca

Este martes, la vicepresidenta de EE.UU. y aspirante presidencial demócrata, Kamala Harris, tomó una decisión sobre su compañero de fórmula, que se trata del gobernador Tim Walz, de Minnesota.

Walz estuvo por más de 20 años en la Guardia Nacional del Ejército —tuvo un despliegue en el extranjero después de los ataques del 11 de septiembre—, trabajó como educador y entrenador y derrotó sorprendentemente a un congresista republicano que llevaba seis mandatos en 2006.

A través de un comunicado Harris señaló que Walz “como gobernador, entrenador, maestro y veterano ha entregado resultados para familias trabajadoras como la suya”.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024