“Tengo la impresión de que Maduro se irrita particularmente con el Presidente Boric”: embajador Gazmuri relató la salida de Venezuela

Tras las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como vencedor a Nicolás Maduro, en un proceso poco transparente, fueron muchos a nivel internacional que los que levantaron advertencias.

Uno de ellos fue el Presidente Gabriel Boric, quien expresó que no reconocería los resultados de los comicios mientras no existiera una auditoría independiente de las actas electorales, algo que a Maduro no le gustó nada.

Después de estas declaraciones, el gobierno de Maduro exigió el retiro del país de personal diplomático de siete países: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

La salida de Venezuela del cuerpo diplomático de Chile

El embajador Jaime Gazmuri, ya en Chile, relató cómo fue la salida de las 26 personas que conformaban el cuerpo diplomático del país en Venezuela.

En entrevista con TVN, Gazmuri dijo “lo que ha hecho el gobierno venezolano, de manera unilateral, a mi juicio abusiva e irrespetuosa, ha sido pedir el retiro del personal diplomático y ha retirado el suyo, pero no hay una ruptura formal de relaciones y mientras no haya ruptura de relaciones -y nosotros no queremos ni buscamos ni el retiro, ni la ruptura-, sigo siendo embajador”, acotó.

Gazmuri llevaba tres meses en Venezuela y dijo que desde que estuvo ahí, las res diplomáticas siempre tuvieron periodos de tensión, la que sementó tras el secuestro y asesinato del general en retiro, Ronald Ojeda.

“Es una relación tensa para nosotros, y muy importante por mil razones, entre otras cosas por la inmensa comunidad venezolana que vive en nuestro país, pero yo no esperaba una reacción de este tipo. Yo tengo la impresión de que el Presidente Maduro se irrita particularmente con el Presidente Boric”, enfatizó Garzmuri.

Y agregó: “Pidió transparencia en la entrega de los resultados. Yo tengo la impresión de que eso fue quizás la causa”.

Además contó que se enteró por la red social X de la decisión del gobierno venezolano de que siete países dejaran el país: “Yo me enteré por X, porque un funcionario de la embajada me dice que hay una declaración del ministro Gil, donde pide -la palabra técnica es divertida porque no es expulsión-, sino que el retiro del personal diplomático. Después yo exigí una nota, con la mínima formalidad, y esa nota me llegó al día siguiente de la Cancillería Venezolana y tomé contacto con el vicecanciller, que era mi contacto habitual. Tuvimos una discusión muy áspera”.

Agregando: “Le dije que me parecía una torpeza, pero no era un tema para discutir. Y se nos dio 72 horas para abandonar el país, lo que fue una operación muy complicada”.

26 personas

La delegación diplomática chilena en Venezuela eran 26 personas y como comentó Gazmuri: “Teníamos el problema de que no teníamos aviones. Porque estaba además esto que se hizo de pedir el retiro de varias embajadas, no solo de la chilena, y cerraron los vuelos a Panamá y a Lima. Entonces ahí tuvimos muchos problemas para conseguir pasajes”.

Personalmente Gazmuri dijo sobre la situación que “en mi biografía política fue un momento duro, de mucha tristeza, porque la verdad que estaba convencido que, a pesar de la dificultad de las relaciones, había que estar allá como país, y también porque me afecta el drama que está viviendo el pueblo de Venezuela, que aprendí a admirar y a querer mucho”.