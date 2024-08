Militares se despliegan en cuatro comunas de la Región Metropolitana para remover árboles

Aún en varias comunas de la Región Metropolitana continúan árboles caídos y postes botados después de siete días desde el temporal que afectó a la zona centro-sur del país. Además de miles de clientes que siguen sin luz.

Ante este escenario, la ministra de Defensa, Maya Fernández anunció que 120 militares se desplegarán en cuatro comunas de la capital para ayudar con la remoción de árboles. Las cuadrillas del Ejército trabajarán principalmente en Pudahuel, Lampa, Quilicura y Maipú; esto después de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizara un requerimiento al Ministerio de Defensa.

Como explicó la ministra Fernández: “El Ejército como siempre ha actuado rápidamente, esta solicitud llegó ayer y ya estamos acá para apoyar en todo lo que es la remoción de escombros, de árboles, que es muy necesario en este momento”.

Eso sí el delegado de la RM Gonzalo Durán dejó claro que “la responsabilidad de restablecer el suministro eléctrico y por tanto de desarrollar las actividades complementarias que permitan restablecer la energía es de las empresas”.

Agregando que “la Asociación Chilena de Municipalidades y Senapred, nos constituimos en dependencias de Enel para retirar árboles en redes de baja tensión y ya hemos retirado más de 400. De manera que esta no es una tarea nueva y no es que el Estado no haya estado permanentemente trabajando para suplir una responsabilidad de la empresa. Los cables y los postes son de responsabilidad exclusiva, por ley y razones técnicas, de la empresa eléctrica. Y allí también hemos hecho un esfuerzo”.