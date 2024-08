Nicolás Maduro acusó a TikTok de tener una alianza con “Milei y los fascistas” luego de que lo bloquearan de la red social

Nicolás Maduro ha vuelto a atacar una red social, acusando ser perseguido políticamente. Hace unas semanas cargó contra X —incluso invitando a una pelea a Elon Musk— y “cortando relaciones” con WhatsApp por recibir amenazas.

Ahora el líder del régimen venezolano se lanzó contra Tik Tok. La razón detrás de los dardos contra la empresa de propiedad china es por un bloqueo que sufrió en una de sus transmisiones en vivo en dicha aplicación.

“TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaban de suspender en tiempo real. Me mandaron eso”, expresó el mandatario.

Además, aseguró que la red social es “inmoral”. “Acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo”, señaló.

De igual manera, el líder chavista acusó a Tik Tok de ser el responsable de “la llegada de (Javier) Milei y de los fascistas” y que esta compañía tiene una alianza con el “fascismo” en Latinoamérica.

“Quiero decirle a los bandidos e inmorales de TikTok que los hechos de violencia vienen de ustedes, todos esos videos son de TikTok”, aseguró Maduro.

Otra de las aplicaciones que fueron criticadas por el mandatario venezolano fue Instagram, a quien sindicó como “multiplicadores de odio” en su país.