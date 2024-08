Más de 100 recién nacidos han sido asesinados a causa de la guerra de Israel contra Hamás: La tragedia que azota Gaza

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, las fuerzas militares israelíes han asesinado a cerca de 115 bebés palestinos recién nacidos. Esto según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, liderado por Hamás.

Por su parte, un informe elaborado por las Naciones Unidas expuso que “el número de niños asesinados en Gaza en cuatro meses supera el número registrado durante cuatro años de guerras en todo el mundo”.

Un trágico ejemplo de la cruda situación para la infancia en Palestina es el reciente asesinato de los gemelos gazatíes Aisel y Aisar Abu al Qumsan, de solo cuatro meses, de manos de militares israelitas.

Además, en el bombardeo a la casa donde vivían —que se encontraba en una zona destinada para refugiados— murió su madre, Jumann y la abuela de los pequeños.

“Ni siquiera tuve tiempo de celebrar su nacimiento”, lamentó su padre, Mohammed Abu Al-Qumsan, quien fue a buscar el certificado de nacimiento de sus hijos y cuando regresó se encontró con sus hijos asesinados.

“A los pocos minutos de tomar los papeles, recibí una llamada informándome de que nuestra casa había sido bombardeada y que mi esposa y mis hijos habían sido trasladados al Hospital Al-Aqsa. Vivíamos en las torres al este de Deir al-Balah, que estaban designadas como zonas humanitarias seguras”, detalló a Gaza Today.

Además, denunció que “todas las organizaciones humanitarias que operan en Gaza, incluida la Cruz Roja, habían confirmado que estas torres estaban dentro de una zona protegida. A pesar de la guerra y continuos desplazamientos, esperé con impaciencia el nacimiento de mis hijos. Mi corazón está destrozado”.

Un père gazaoui apprend la mort de ses jumeaux sous les frappes israéliennes alors qu’il était parti déclarer leur naissancehttps://t.co/oC6OKzK9Mx pic.twitter.com/j3lB2CHLZc — CNN France PR (@CNNFrancePR) August 14, 2024

Un drama que se replica en Gaza

La situación es completamente dramática en Palestina desde los ataques israelitas: según reporte de autoridades locales, 16.456 niños y niñas has sido asesinados, mientras que 11.088 mujeres han muerto producto de los constantes ataques de Israel.

Entre ambos grupos representan el 70% del total de muertos en la guerra. Además, se estima que más de 10,000 cuerpos permanecen bajo los escombros de una ciudad devastada por las bombas.

“Me pregunto qué ha hecho el mundo por mí ante esta tragedia indescriptible. Mi esposa, una médica que dedicó su vida a curar a otros, no hizo nada para merecer tal destino. La familia representa seguridad, y ahora lo he perdido todo. No puedo explicar con palabras el dolor que siento y todavía no puedo comprender lo que ha sucedido”, expresó Mohammed Abu Al-Qumsan.

Por su parte, la milicia israelí se defiende alegando que las zonas atacadas sirven de refugio para Hamás, aunque esas áreas están ubicadas en sectores destinados a refugiados palestinos.