Conversaciones Duna: Las claves y desafíos para superar la crisis de seguridad

En conversaciones Duna Seguridad y justicia: Chile en la encrucijada, que unió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, al Fiscal Nacional, Ángel Valencia y a la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, los panelistas expusieron sobre la crisis que se está viviendo desde hace algunos años en materia de seguridad dando cuenta de los avances y dificultades en esta materia y proyectando un trabajo en conjunto como una de las principales formas de dar solución a este problema.

El Fiscal Nacional Ángel Valencia, expuso que “es importante llegar a un acuerdo”, porque como explicó “a partir del año 2016 y más fuertemente desde 2022, empezamos una realidad criminal distinta a la que teníamos antes. La percepción de la ciudadanía no se equivoca, ha habido un cambio comparándose con la vida que tenían 10 años atrás”.

Plantando que “la pregunta es cómo intervenimos en esta realidad distinta y a veces pienso que no todas las instituciones del Estado tiene conciencia de la gravedad”, ejemplificando con la sentencia del Tribunal Constitucional que no deja intervenir los celulares de posibles víctimas, agregando que “con frecuencia delitos graves parten con una presunta desgracia y lo que tenemos para buscarla es un teléfono y nos niegan la interceptación del teléfono. Yo no comparto eso. Entonces es superior el debido proceso. Pero quizá sobre el entendido de una realidad más compleja, visto desde otra perspectiva se podría haber arribado a una solución distinta”.

El ministro de Justicia también fue claro al decir que “hemos hecho muchas leyes vinculadas a seguridad, pero es evidente que no basta con hacer leyes, hay que implementar su eficacia y permear esas modificaciones legales. Y tiene que ver con el sentido de comprensión no solo de urgencia”. Enfatizando que “el gran dilema que tenemos es que hemos aprobado muchas leyes, redistribuido presupuesto, pero hay que hacer eficaz ese conjunto”.

También el ministro Cordero interpeló a Rosario Navarro como representante de las empresas apuntando a que “el sector privado es bueno para mirar hacia el frente, pero malo para mirar hacia adentro. Uno no solo tiene que hablar de seguridad, también de las medidas de autoprotección. Quiero decir que cuando estamos hablando del sentido de la compresnisón global del problema, no es solo de un sector. Supone tener una visión de autocritica”.

Guante que recogió Navarro respondiendo que la mirada desde lo colectivo está ocurriendo, puntualizando eso sí “pero el sentido de urgencia es del Estado, desde lo privado tenemos la data y energía movilizadora y poner eso ha disposición nos preocupa y ocupa y estamos trabajando aprendiendo de otros países que lo han resuelto de esta forma”.

Además, Navarro comentó que al tener sistemas propios de seguridad “cada empresa intenta avanzar por si misma y adaptarse. Las empresas almacenamos mucha data, con cámaras de seguridad y nos dimos cuenta que si lo aunamos, aportamos más y entregamos 20 medidas a la ministra Tohá que han tenido una buena recepción”.

¿ Qué tiene que pasar para que actuemos?

El Fiscal Nacional fue más allá en la conversación, preguntándose: ¿Qué tiene que pasar para que actuemos?. ¿Vamos a seguir dando saltitos en la medida que matan Carabineros o vamos a ser capaces de enfrentar esto de manera más decidida?

Agregando que “nos falta un acuerdo de largo plazo de aquí a 10 años, porque la amenaza es pensar que la democracia es el problema y no la solución. La tentación autoritaria está a la mano. La pregunta es cómo queremos resolver el problema tratando de recoger buenas paractricas en la democracia que han sido exitosas y no a saltitos. Estamos haciendo muchos esfuerzos en lo inmediato, pero dónde queremos estar en 10 años y aspiraría a que estuviéramos en consenso”.

Ante esto, el ministro Luis Cordero expresó que “reducir impunidad y recuperar confianzas, es clave. Hay que tener acciones conjuntas y eficaces para no entrar en una dinámica perversa y salir de la discusión de que más leyes es más seguridad. Tenemos muchas leyes pero lo importante es saber cuán eficaces van a ser”.